Makaay in FC Rijnmond over de selectiebreedte van Feyenoord: ‘Ze moeten nog voor een buitenspeler én spits gaan’

“Het was een genot om gisteren naar Feyenoord te kijken. Elfsborg viel me niet mee, maar dat had ook met Feyenoord te maken. De Rotterdammers gingen er met volle bak overheen. Het ziet er tot nu toe goed uit”, dat zegt Roy Makaay in FC Rijnmond. De oud-spits van Feyenoord ziet dat zijn oude ploeg in een flow zit. “Maar later gaan we zien of de selectie breed genoeg is.”

Ondanks de schitterende zege op Elfsborg, blijft Makaay erbij dat Feyenoord de transfermarkt op moet gaan. “Het blijft centraal achterin en in de aanval smal. De voorhoede is niet zo breed. Robert Bozeník komt kwaliteit te kort en Naoufal Bannis is nog te licht. Als Feyenoord de mogelijkheid heeft, dan moet de club voor een buitenspeler én spits gaan.” Makaay ziet graag nog een spits komen die minimaal vijftien doelpunten maakt.

In FC Rijnmond ging het ook over Luis Sinisterra, die tegen Elfsborg een hattrick maakte voor Feyenoord. De mannen zien de Colombiaan steeds fitter worden. Maar ook over zijn rol als buitenspeler is Makaay te spreken. “Maar toen hij in de spits stond, vulde Sinisterra het ook vrij aardig in”, blikt Makaay terug. Analist Emile Schelvis is ook erg te spreken over de aanvaller: “Sinisterra levert een hoop vrolijkheid op."

‘Ik denk niet dat ze het hierbij laten zitten’

De Kuip bruiste tegen Feyenoord als vanouds. Wel waren de gasten aan tafel het erover eens dat deze taferelen nog gevolgen kunnen hebben, met oog op de coronamaatregelen. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) is namelijk niet te spreken over de gang van zaken met de toeschouwers in de stadions. “Ik denk niet dat ze het hierbij laten zitten”, vermoedt Schelvis.

Hoe dan ook, het publiek heeft effect op de voetballers. “Het geeft hen een extra boost als er publiek in het stadion zit. Dat is niet alleen bij Feyenoord”, zegt Makaay.

Kijk hieronder FC Rijnmond terug, waarin presentator Bart Nolles samen met oud-spits Roy Makaay, Feyenoord-watcher Dennis van Eersel en analist Emile Schelvis praat over de ontwikkelingen bij Feyenoord en Sparta: