Amateurvoetbal: Excelsior Maassluis stunt net niet op de openingsspeeldag

In de eerste helft opende Excelsior Maassluis de score met een mooie treffer van Calvin Tureaij (1-0). Diezelfde Tureaij eiste wederom de hoofdrol op in de tweede helft. Hij was namelijk het eindstation van een fraaie combinatie waaruit de 2-0 viel. Namens IJsselmeervogels deed Danny van de Meiracker in de 69e minuut nog iets terug (2-1). Excelsior Maassluis vond daarna nog een derde keer het net, maar die goal werd echter afgekeurd. IJsselmeervogels scoorde echter wel. Steven Sánchez Angulo maakte twee minuten voor tijd de 2-2.

ASWH kende een mindere start van de tweede divisie. De ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht ging op eigen veld met 1-0 onderuit tegen TEC uit Tiel. Namens de bezoekers scoorde Junior Ebobo het enige doelpunt.

Jong Sparta komt zondagmiddag pas om 14:30 uur in actie op Het Kasteel. De Rotterdamse beloften openen de competitie met een thuiswedstrijd tegen De Treffers uit Groesbeek.

Derde divisie zaterdag

De regioploegen Barendrecht en SteDoCo openden allebei zonder een overwinning in de derde divisie zaterdag. In Zeeland speelde Barendrecht met 1-1 gelijk bij HSV Hoek. Niels Vorthoren trok met zijn doelpunt namens de gasten de stand gelijk.

SteDoCo verloor in Woerden met 2-1 van Sportlust ’46. Namens de ploeg uit Hoornaar was Ibrahima Touré de doelpuntenmaker.

Hoofdklasse A

Met Smitshoek, VV Capelle, Zwaluwen, Spijkenisse, Poortugaal, SC Feyenoord en VV Rijsoord is deze competitie goed vertegenwoordigd. De liefhebbers van de hoofdklasse A moeten echter nog even wachten tot de competitiestart. Volgende week gaat het derde amateurniveau van Nederland pas van start.

Luister vanaf 14:00 uur live naar Zuid-Holland Sport via de onderstaande livestream:

Zuid-Holland Sport

Vanwege het coronavirus werd het amateurvoetbal afgelopen seizoen stopgezet. Met de versoepelingen van het kabinet kan er weer op de diverse velden worden gespeeld. In Zuid-Holland Sport volgen we daarom de clubs uit de tweede divisie en de derde divisie zaterdag. Naast ASWH en Excelsior Maassluis zal je komend seizoen ook duels van Jong Sparta, Barendrecht en SteDoCo voorbij horen komen.

Zuid-Holland Sport start om 14:00 uur en duurt tot en met 18:00 uur. De show is te volgen op Radio Rijnmond en Radio West.