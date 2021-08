Zuid-Holland Sport gaat weer van start! Volg zaterdagmiddag ASWH en Excelsior Maassluis live

Excelsior Maassluis-ASWH in het seizoen 2019/2020 | Foto: VK Sportphoto - Mischa Keemink

Na bijna een jaar stilstaan pakt het amateurvoetbal zaterdagmiddag de draad weer op. Ook dit seizoen volgen we onze regioclubs op de voet. Dat doen we samen met de collega's van Omroep West Sport in het radioprogramma Zuid-Holland Sport.