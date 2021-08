Bloed op straat en 'veel geschreeuw' bij vechtpartij met acht aanhoudingen, Rotterdammer (17) aangehouden

De vechtpartij waarbij acht jongeren slaags raakten met elkaar gebeurde aan de Van Embdenstraat. Een 17-jarige Rotterdammer, twee vrouwen van 22 en 19 jaar uit Delft en Zoetermeer, een 20-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en vier mannen van 22, 21, 21 en 20 jaar uit Delft zijn opgepakt voor betrokkenheid bij de vechtpartij. Twee van hen raakten gewond. Mogelijk is er gestoken, dat onderzoekt de politie nog.

Op straat zijn de volgende ochtend nog veel bloedspetters te zien. Een van de buurtbewoners zag de vechtpartij gebeuren. "Ik werd rond 2.00 uur wakker en zag meerdere politieauto's staan en jonge mensen die elkaar duwden', vertelt de getuige aan Omroep West. "De politie probeerde ze uit elkaar te halen."

Een andere omwonende vertelt: "Ik zag het op het nieuws. Ik was volledig verbaasd. Er is hier nooit overlast." Een derde bewoner vindt het ook raar dat de jongeren daar rond dat tijdstip samenkwamen. "Misschien was er iets afgesproken", vermoedt hij. "Vier jongens liepen langs terwijl ze op hun telefoons keken", zag de bewoner achteraf op opgenomen videobeelden van zijn deurbel.

'Dacht dat er een feestje was'

Over de aanleiding van de knokpartij is nog niets bekend. De politie heeft vrijdagochtend onderzoek gedaan in de straat, die in de wijk vlakbij de TU Delft ligt. Ook werd er in het kader van het onderzoek een auto in beslag genomen.

Een van de bewoners hoorde een hoop geluid. "Ik kon niet echt begrijpen wat er werd gezegd, maar het ging een hele tijd door. Er was veel geluid en veel geschreeuw. Ik dacht eerst even dat er een feestje was in het appartementengebouw verderop." Van een feestje was in ieder geval geen sprake. De acht herrieschoppers worden verdacht van openlijke geweldpleging.