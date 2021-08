Feyenoord gaat supporters beter spreiden in de Kuip tijdens duel tegen Go Ahead Eagles

Feyenoord gaat zondag tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles bezoekers meer spreiden over het stadion. Alle vakken gaan open en de stoeltjes in de railseats worden uitgeklapt. De club neemt de maatregelen vanwege de coronarichtlijnen.

Bij de wedstrijd moeten bezoekers een vaste zitplaats hebben en moeten ze in bezit zijn van een coronatoegangsbewijs. Daarnaast vraagt de club aan de supporters om zich te houden aan de coronamaatregelen.

De Rotterdamse club komt met de maatregelen na een oproep van demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Hij was niet blij met de recente beelden van volle tribunes en dansende supporters tijdens eerdere wedstrijden in Rotterdam en Amsterdam.

Demonstraties cultuur- en evenementensector

Ook de cultuursector had kritiek op de taferelen tijdens voetbalwedstrijden, omdat die geen festivals mag organiseren. Zeker 470 organisatoren van evenementen uit de sector komen zaterdag in Rotterdam en andere steden in het land in verzet tegen het coronabeleid van het kabinet met de demonstratie 'Unmute us'. De demonstratie begint om 14:00 uur.

Voetbalwedstrijden vermoedelijk geen besmettingshaard

De GGD liet vrijdag overigens aan de NOS weten dat de stadions geen besmettingshaard zijn geweest van corona. In Rotterdam en Amsterdam zijn enkele tientallen mensen besmet geraakt na de wedstrijd. Een GGD-woordvoerder noemde dat 'relatief weinig'. Hij wees er wel op dat er mogelijk mensen besmet zijn geraakt, maar zich niet hebben gemeld. Die komen dus niet in de cijfers voor.