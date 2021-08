Feyenoord gaat supporters beter spreiden in stadion bij thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles

Feyenoord gaat zondag tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles bezoekers meer spreiden over het stadion. Tijdens het duel gaan alle vakken open en worden de stoeltjes in de railseats uitgeklapt.

Bij de wedstrijd moeten bezoekers een vaste zitplaats hebben en moeten ze in het bezit te zijn van een coronatoegangsbewijs. Daarnaast vraagt de club aan de supporters om zich te houden aan de coronamaatregelen.

De Rotterdamse club komt met de maatregelen na een oproep van demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Hij was niet blij met de beelden van volle tribunes en dansende supporters in Rotterdam en Amsterdam bij de vorige wedstrijd. Ook de cultuursector had daar kritiek op, omdat die geen festivals of andere evenementen mag organiseren.

De GGD maakte vrijdag bekend dat de stadions geen besmettingshaard zijn geweest van corona. In Rotterdam en Amsterdam zijn enkele tientallen mensen besmet geraakt na de wedstrijd. Een GGD-woordvoerder noemde dat 'relatief weinig'.