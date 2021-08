Stille tocht in Rozenburg voor doodgestoken Perry: 'We zijn hier gewoon klaar mee, Aboutaleb kom met ons praten!'

Een omwonende van de Koninginnelaan hoorde maandag in de vroege ochtend herrie op de parkeerplaats, ging vervolgens kijken en zag niets bijzonders. Omdat de parkeerplaats vaker wordt gebruikt als hangplek werd er niet direct gedacht aan iets ernstigs. Tot er politieauto’s de straat in reden. Zij troffen in een auto het levenloze lichaam aan van Perry. Na de steekpartij werd in de directe omgeving een 17-jarige verdachte aangehouden.



Naar de aanleiding van de steekpartij wordt nog onderzoek gedaan. De politie bekijkt ook of er een verband is met de dodelijke steekpartij aan de Laan van Nieuw Blankenburg. Daarbij kwam op 30 september 2020 een 17-jarige jongen om het leven. Voor Elijah Mitchell komt het drama in Rozenburg dubbel hard aan. Hij groeide op als buurjongen van Perry en was met hem bevriend. Ook kent hij de 17-jarige verdachte goed.



'Zware teleurstelling'



"Het is een zware teleurstelling. Ik ken die jongen al van kleins af aan. Eerst wil je het niet geloven, maar als de tijd verstrijkt dan besef je dat het de harde realiteit is", zegt Mitchell. Via de stichting Mush zet hij zich in voor de Rozenburgse jeugd. "Het is écht heel moeilijk. Ik ken ze allebei heel goed. Het is ook zo dat je niet één, maar twee mensen kwijtraakt. Dat is niet te bevatten. Zeker een jongen als Perry, dat is echt heel triest."

Over de verdachte zegt Mitchell: "Hij heeft écht iets heel fouts gedaan. Sinds de dood van Musheraldo vorig jaar heeft hij veel over zich heen gekregen. Hij was gewoon de weg kwijt en heeft al langer geroepen dat hij hulp nodig heeft." De 17-jarige Musheraldo, ook uit Rozenburg, kwam vorig jaar september om het leven bij een steekpartij in de Langeplaat, een zijstraat van de Laan van Nieuw Blankenburg.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Rozenburger Elijah Mitchell vertelt over zijn doodgestoken vriend Perry | Foto: Nieuws op Beeld

'Verdriet, woede, onbegrip en onwerkelijkheid'



Kevin Lagrand was van kleins af aan bevriend met Perry. "We hebben samen in een voetbalelftal gezeten. Toen is het contact een paar jaar wat minder geweest, maar de laatste twee à drie jaar trokken we weer veel met elkaar op", zegt hij. "Het was ook altijd goed als we elkaar weer zagen. Altijd gezelligheid".



Lagrand heeft louter positieve herinneringen aan het slachtoffer. "Perry was een jongen die altijd positief was. En dan bedoel ik écht altijd. Als hij een avondje uit was geweest en hij kwam om acht uur weer op zijn werk, dan was hij positief. Ik weet niet hoe hij dat deed. Het was echt een jongen met een hart van goud die voor iedereen klaar stond, al belde je hem om twee uur 's nachts. Hij was echt fantastisch, een hele goede jongen."



Als Lagrand het nieuws over de dood van Perry hoort, zakt de grond onder zijn voeten vandaan. "Verdriet, woede, onbegrip en een stukje onwerkelijkheid gaan er door me heen. Je hebt nog steeds het gevoel dat je morgen samen op pad gaat en weer in de kroeg staat. Dat is onwerkelijk en zorgt voor veel verdriet."

'Allemansvriend'



Lagrand gaat verder: "Hij deed geen vlieg kwaad, en was ook wel een allemansvriend. Dus als hij het gezellig had met iemand, dan kon hij daar uren mee praten en er zo mee mee gaan. Hij zag overal het goede van in, dus ik denk dat hij op het verkeerde moment op de verkeerde plek is beland." Perry studeerde voor Procesoperator aan het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam en deed de studie die Kevin zelf ook heeft gedaan.



"Hij zat in het laatste jaar en was goed bezig met school", weet Lagrand. "Hij had alles goed voor elkaar de laatste tijd. Hij had een vriendin, een nieuw autootje en had plannen om met zijn vriendin op vakantie te gaan en daarna te gaan werken en een carrière op te bouwen voor zichzelf. Dat zit er helaas niet meer in."





Gedenkplek voor doodgestoken Perry | Foto: Nieuws op Beeld





In shock

Jeroen Olierhoek werkte samen met Perry bij een bouwmarkt in Rozenburg. "Als je op het werk kwam met een ochtendhumeur, dan zorgde hij er wel voor dat iedereen wakker zou worden. Heel spontaan. Hij kon met iedereen goed overweg. De klanten in de winkel liepen met hem weg. Hij kon letterlijk met iedereen in het dorp door een deur, dat was zijn kracht. Of het nou vriendengroepen waren of ouderen, iedereen kenden Perry als een hele positieve jongen."



Het nieuws komt hard aan als Olierhoek over de dood van zijn vriend hoort. "Ik was gewoon echt in shock. Je ziet het niet aankomen en verwacht het niet zo dicht bij huis. Ten tweede verwacht je het niet bij een jongen die zo geliefd was."

Rozenburg geteisterd door geweld

De laatste jaren is Rozenburg vaker opgeschikt door geweldsincidenten. Voor de steekpartij waarbij de 17-jarige Musheraldo vorig jaar september om het leven kwam, werd niet lang na het steekincident een 18-jarige man uit Vlaardingen opgepakt. De ruzie zou destijds zijn gegaan om een uitgeleende controller van een Playstation.



In december 2019 werd de 32-jarige Dienke in haar Rozenburgse woning doodgestoken door haar ex-vriend. Hij is inmiddels veroordeeld tot twaalf jaar cel. In oktober 2019 werd een 16-jarige jongen neergestoken in een bus in Rozenburg. Hij kan het navertellen en voor de steekpartij werd een verdachte aangehouden. In 2019 overleed een 44-jarige man in zijn woning in Rozenburg, waarvoor een buurtgenoot werd opgepakt. Ook in 2003 was het raak. Een destijds 21-jarige man stak voor de deur van een café twee mannen neer.



'Enige die we nog willen spreken is burgemeester Aboutaleb'



Op de kop af bijna een jaar geleden liep Perry zelf nog mee in de stille tocht voor de toen doodgestoken Musheraldo. Dat er vandaag, nota bene op zijn 22e verjaardag, voor hem een stille tocht wordt georganiseerd is bijzonder wrang. "Dat zinloze geweld zou gewoon niet mogen gebeuren", zegt Olierhoek. "Ik denk dat het een probleem is dat in het hele land speelt. Ik weet dat het niet een populaire mening is, maar ik denk dat het begint bij de opvoeding. Weet waar je kinderen mee bezig zijn. Weten ouders van 12- of 13-jarigen wel wat hun kinderen 's avonds om twaalf uur uitspoken op straat?"

"We zijn hier gewoon klaar mee", vult Mitchell aan. "De enige die we nog willen spreken is de burgemeester zelf. Kom een keer met ons om de tafel om te kijken of we tot een oplossing kunnen komen. Dat zeg ik niet namens mezelf, maar namens de buurt. We moeten kijken naar oplossingen. Het is genoeg geweest." En hoewel het verdriet diep zit bij Lagrand, staat hij toch stil bij zijn verjaardag. "Ik verwacht een hoop emotie, maar ook een groot feest omdat hij jarig zou zijn geweest vandaag."

Hoewel het verdriet nog vers is, zoeken de vrienden troost bij elkaar, maar de pijn zal volgens Mitchell nooit verdwijnen. "Dit verwerk je niet. Dit blijft altijd als een brok en blokkade in je lichaam en je geest. Dit gaat onze pet te boven."

De uitvaart van Perry zal aanstaande maandag plaatsvinden.