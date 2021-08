Waar is de drol van Olli? Bijzondere brievenbus voor kinderen al week vermist

De drolvormige brievenbus stond bij de twee meter hoge mascotte-olifant bij de uitgang van het ziekenhuis. Kinderen stoppen er gedichten, verhalen en tekeningen in. "Ze vertrouwen hele persoonlijke dingen toe aan Olli", zegt Annelies Blom van het Sophia. "Soms zitten er briefjes in als: 'Lieve Olli, ik hoop dat mijn zusje weer beter wordt.' Het is een vertrouwde plek voor de patiëntjes en hun broertjes en zusjes."

Kinderen bij Olli in het Sophia Kinderziekenhuis | Foto: Sophia Kinderziekenhuis

Het is de dief vermoedelijk niet om de brieven te doen geweest. Soms gooien mensen er ook geld in en Blom denkt dat de drol misschien daarom is meegenomen. Het Sophia Kinderziekenhuis vraagt op Twitter of mensen de grote drol gezien of gevonden hebben. "Er komen hele lieve reacties binnen", zegt Annelies Blom.

Het ziekenhuis belooft dat er snel een nieuwe drol neergezet wordt zodat kinderen weer hun kaartjes en brieven aan Olli kunnen sturen. "De makers van Olli hebben aangeboden om te helpen, dus dat is heel fijn".