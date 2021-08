Bergschenhoeks karttalent Mijntje Koerts (16): 'ik wil wel een keer in de Formule 1 rijden'

Ze begon voor de lol met karten en rijdt inmiddels wedstrijden op de kartbanen van Genk en Spa/Francorchamps: de zestienjarige Mijntje Koerts uit Bergschenhoek is met recht een aanstormend talent in Karten. De ideale lijn rijden, inhalen en je plek verdedigen, ze wordt er steeds beter in. "Gewoon gaatje pakken en er voorbij gaan," zegt ze lachend.

"Meteen haalde ik iedereen in, en ik had de snelste tijd", zegt Mijntje over haar eerste keer karten. Daarmee viel ze op. Toen ze zich bij de kartvereniging aansloot, leerde ze nog meer: de ideale lijn aansnijden, bochten nemen en het verdedigen van je positie. "Je moet proberen de gaatjes dicht te rijden, en te blokkeren".

Ze rijdt meestal in België, op dezelfde banen waar Max Verstappen ooit reed als karter. Dat maakt overigens niet zoveel uit voor het karten zelf: "je moet gewoon snel zijn om te winnen", zegt de Bergschenhoekse. Om in conditie te blijven, sport ze bijna dagelijks in de sportschool. "Mensen zeggen wel eens 'karten, dat is toch gewoon een beetje rondjes rijden', maar je gaat soms 120 kilometer per uur door de bochten dat is echt zwaar in je armen, je rug en ook in je nek."

Mijntje was te gast in het radioprogramma Zaterdagmiddag LIVE. Vanaf komend seizoen komt Mijntje uit in de seniorencategorie, ooit hoopt ze in de Formule 1 te mogen rijden. Max Verstappen begon zijn carrière ooit ook in de kartwereld, dus wie weet.