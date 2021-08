Schimmels op de muren: de onvoorspelbare patronen van vochtplekken inspireren Rotterdamse wandkledenkunstenaar

In een groot licht atelier in de Rotterdamse wijk Kralingen, heeft Lizan Freijsen haar zelfgemaakte kunstenaarsparadijs. Zodra je binnenkomt valt meteen het enorme textieldoek op waar de tuftmachine voor hangt. Aan de wand bevindt zich een enorme kast met allerlei kleuren wol. "Ik heb wel een voorkeur voor lichte kleuren in mijn werk, voornamelijk pasteltinten", vertelt Freijsen.

De kunstenaar is als sinds jaar en dag in de ban van schimmels. "Het begon ooit toen ik net in Rotterdam kwam wonen. Er zat toen een vochtplek op de muur van het tuinhuisje. Ik schilderde veel en toen ik zo naar de vormen van de plek keek, dacht ik: de natuur kan dit veel beter." Omdat Freijsen ook wat mensen wilde leren kennen in Rotterdam, ging ze langs de deuren om vochtplekken in huizen te fotograferen. Op die manier had ze een praatje én een plaatje, of liever een mooi project om haar tanden in te bijten. "En toen kwam ik van vochtplekken bij schimmels. De structuren zijn elke dag anders. Het is alsof je naar een project kijkt dat nooit af is."

Leren van schimmels

Freijsen geeft ook les op verschillende scholen en merkt in haar omgeving dat schimmels steeds populairder worden. "Het varieert van kunst zoals ik doe tot aan start-ups die op een duurzame manier iets willen maken." De kunstenaar denkt dat er wel een verband is tussen de toegenomen populariteit van schimmels en de coronapandemie. "We hebben nu met iets te maken dat ons leven ontzettend beïnvloed, maar dat we niet kunnen zien. Hetzelfde geldt voor schimmels." Freijsen denkt dat we daarom ook veel kunnen leren van schimmels en hoe schimmels leven. "Het is een soort filosofie."

Doek van Freijsen | Foto: Floortje van Gameren

Druk, drukker, drukst

Ondanks de coronapandemie en uitgestelde exposities, heeft Freijsen niet stilgezeten. "Die eerste lockdown vond ik heerlijk. Ik heb hier in mijn eentje gezeten en mijn werk goed kunnen afmaken. Ik heb er veel meer tijd voor genomen." Maar nu langzaamaan de wereld weer opengaat, vreest Freijsen dat de drukte weer volledig terugkomt. "Ik ben nu bezig met een expositie die in september start in Milaan, dan New York en hier en daar nog wat kleinere exposities en tentoonstellingen. Het wordt druk!''