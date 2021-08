Volg Sparta-Heracles Almelo live op Radio Rijnmond

Sparta wil zaterdag zich revancheren van de pijnlijke openingsnederlaag van vorige week bij FC Utrecht. In de eredivisie ontvangt De Kasteelclub namelijk Heracles Almelo. Rijnmond Sport is natuurlijk bij deze wedstrijd.

Vorige week ging Sparta bij FC Utrecht in Stadion Galgenwaard met 4-0 onderuit. De Rotterdammers willen zich graag gaan herpakken, maar moeten dat wel doen zonder smaakmaker Abdou Harroui. De middenvelder is namelijk vertrokken naar een buitenlandse club. Sparta heeft wel positieve herinneringen aan Heracles Almelo, want tijdens de voorbereiding won de ploeg van trainer Henk Fraser met 2-1 in Overijssel.

In Radio Rijnmond Sport hoef je niets te missen van Sparta-Heracles Almelo. De wedstrijd begint om 20:00 uur. Sinclair Bischop en Ruud van Os zijn de commentatoren op Het Kasteel. Wiljan Vloet, oud-trainer van Sparta en vader van Heracles-speler Rai Vloet, verzorgt de analyse. Dennis Kranenburg is de presentator van de show. Radio Rijnmond Sport start om 19:00 uur en duurt tot en met 22:00 uur.

Wil je meepraten over Sparta-Heracles Almelo? Laat dan hieronder een reactie achter. Er is ook een liveblog rondom dit duel.

Sparta - Heracles Almelo (Aftrap 20:00 uur)

Opstelling Sparta: n.n.b.