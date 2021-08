Grote uitslaande brand in een pand in Europoort

De brand in een loods aan de Elbeweg in Europoort Rotterdam | Foto: Media TV - Marck Groothuijzen

In een loods aan de Elbeweg in Europoort Rotterdam is zaterdag aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft inmiddels opgeschaald. De brand woedt in een compostbedrijf.