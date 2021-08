Grote uitslaande brand in pand Europoort Rotterdam onder controle

Een woordvoerder van het bedrijf laat aan Rijnmond weten dat er geen gevaarlijke stoffen in het pand zijn opgeslagen. Het gaat om GFT-afval dat in opdracht van gemeenten wordt opgehaald en bij het bedrijf wordt verwerkt tot compost.

De vlammen slaan door het dak van het bedrijf waar de brand woedt | Foto: Media TV - Marck Groothuijzen

De vlammen sloegen door het dak van het gebouw. Ook kwam er veel zwarte rook vrij. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet bekend.

'Bewoners zullen hier geen last van hebben'

Het Havenbedrijf en de gezamenlijke brandweer bestrijden nu de brand, zo vertelt woordvoerder Ryan Bergkamp van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De loods zou ongeveer honderd meter lang zijn. "Je ziet aan het dak dat er hitte onder heeft gezeten. Het dak is zwart en bruin geworden. De brandweer heeft de platen weggeslagen. Nu wordt er vanuit een hoogwerker gekoeld", vertelt verslaggever Suzanne Mulder van Rijnmond.

Vanuit een hoogwerker wordt de brand aan de Elbeweg bestreden | Foto: Media TV - Marck Groothuijzen

"De bewoners zullen hier geen last van hebben", zegt Bergkamp. "De brandweer is met veel materiaal aanwezig om de bluswerkzaamheden te verrichten. Ook Team Digitale Verkenning is ingezet om een compleet mogelijk beeld te krijgen. Verder helpen blusvoertuigen van het Havenbedrijf mee."

Momenteel kan de brandweer nog niet het pand in vanwege de hitte. "In ieder geval is de rook al minder", duidt woordvoerder Bergkamp van de Veiligheidsregio.