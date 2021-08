Sparta gelijk tegen Heracles Almelo en ziet twee basisspelers geblesseerd uitvallen

De openingsfase op Het Kasteel was voor Heracles Almelo, dat na iets meer dan tien minuten al zes hoekschoppen had genoteerd. Echt gevaarlijk werden de bezoekers echter niet. Dat gold wel voor Laros Duarte. De Sparta-middenvelder zag zijn knal na zes minuten uiteen spatten op de lat. Het was even schrikken op Het Kasteel toen een voorzet van Bilal Basacikoglu na ruim twintig minuten zomaar binnenviel. Maduka Okoye zag er niet goed uit, maar fataal werd zijn inschattingsfout niet. Hij werd gered door de VAR, die constateerde dat Sinan Bakis van Heracles Almelo hinderlijk buitenspel stond.

Nadat opnieuw Duarte gevaarlijk was met een schot uit de tweede lijn was het Vriends die met een omhaal zorgde voor de openingstreffer. Een corner van Duarte werd door Heracles niet goed weggewerkt, waarna de verdediger de bal kunstzinnig achter Koen Bucker werkte (1-0). Emegha leek de voorsprong op slag van rust te verdubbelen, maar stuitte op de doelman van Heracles.

Twee blessuregevallen

Sparta kreeg tijdens de wedstrijd te maken met twee geblesseerde sterkhouders. In de eerste helft moest Adil Auassar voortijd het veld verlaten. Bryan Smeets haakte in de tweede helft af.

Na een uur spelen werd ook gevreesd voor een blessure bij Maduka Okoye. De doelman ging naar de grond na een botsing met teamgenoot Michael Heylen, maar kon na een blessurebehandeling toch door. Heracles was niet veel later dichtbij de gelijkmaker. Waar de paal in eerste instantie redding bracht op een schot van Rai Vloet, tikte de aangeslagen Okoye de rebound van Bilal Basacikoglu katachtig uit de hoek.

Sparta hield de voorsprong echter niet vast. Delano Burgzorg bracht daar namelijk verandering in namens Heracles Almelo. Zijn schot werd van richting veranderd door Smeets en belandde in het Rotterdamse doel (1-1). Okoye had op deze poging geen antwoord op. In de blessuretijd keerde de Nigeriaanse keeper wel een schot van Burgzorg. Daarmee werd een late Almelose treffer voorkomen.

Sparta - Heracles Almelo 1-1 (1-0)

40' 1-0 Bart Vriends

77' 1-1 Delano Burgzorg

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Heylen, Pinto; Mijnans (69' Goudmijn), Duarte, Auassar (28' Emegha), Van Crooij (69' Jans); Smeets (82' Beugelsdijk), Thy