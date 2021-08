Henk Fraser na Sparta-Heracles: 'We moeten knokken voor elk punt'

Henk Fraser zag Sparta zaterdagavond op eigen veld niet winnen van Heracles Almelo (1-1). Ondanks het feit dat de Kasteelclub in fases de onderliggende partij was en er niet meer in leek te zitten dan een punt, was de trainer niet ontevreden met het resultaat.

"Er zijn een aantal dingen waardoor het stroef gaat, maar er zijn ook een aantal dingen waarvan ik kan zeggen: daar ben ik trots op", vertelt Fraser na afloop van het duel. "Als ik zie hoe ze geknokt hebben voor het resultaat, dat vind ik ook knap. We moeten knokken voor elk punt."

Net op het moment dat Fraser een kwartier voor tijd meer defensieve stabiliteit wilde creëren door het inbrengen van Tom Beugelsdijk, viel de 1-1 van Delano Burgzorg. "We gaven al weinig weg, vond ik. Maar we wilden het echt op slot gooien. Het was zonde dat 'ie er vlak voor dat moment invliegt."

Maduka Okoye raakte in de tweede helft geblesseerd na een botsing met ploeggenoot Michaël Heylen. Fraser wilde de doelman vervolgens naar de kant halen, maar Okoye stond erop om door te gaan. "We zitten in een fase waarin dit soort dingen gebeuren. Daar moeten we ook niet moeilijk over doen", stelt Fraser, die ook verwijst naar de transfer van Abdou Harroui en het uitvallen van aanvoerder Adil Auassar. "Voor mij is er een aantal redenen waarom ik wel kan leven met een punt."

Transferperikelen

Negatief over het resultaat is de trainer dus niet. "Thuis wil je graag winnen, maar op dit moment is dit voor ons het maximale", vindt Fraser. "En ik snap ook wel dat andere mensen zeggen dat het niet best was, maar nogmaals: ik weet hoe we ervoor staan en waar we naar toe kunnen. Zijn we teleurgesteld? Ja, absoluut. Maar ik moet de realiteit wel goed in het oog houden en dat is dat mijn jongens keihard geknokt hebben."

Thom Haye (NAC Breda) en Patrick Pflücke (Roda JC) worden in de wandelgangen genoemd als mogelijke versterkingen voor Sparta. Fraser gaat echter niet op namen in. "De spelers die ik graag wil hebben, daarover heb ik het met Henk van Stee. We doen alles samen, dat hebben we al die jaren gedaan. Het is zaak om weer een selectie bij elkaar te krijgen die kan gaan voor goede resultaten en een goede stand op de ranglijst."