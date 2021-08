Laros Duarte wil Sparta verlaten: 'Het zou goed voor mijn ontwikkeling zijn'

In tegenstelling tot zijn broertje Deroy, speelt Laros Duarte nog altijd in het shirt van Sparta. Maar de middenvelder wil graag vertrekken bij de Kasteelclub. "Iedereen wil een stap hogerop maken. Dat zou goed zijn voor mijn ontwikkeling", zegt Duarte, die onder andere in de belangstelling stond van FC Groningen.

"Helaas is het niet aan mij. De club weet wel dat ik een stap naar een club als FC Groningen zou willen maken. Maar totdat gebeurt, focus ik me op Sparta en op de wedstrijden die hier zijn", vertelt Duarte.

Hoe belangstellende clubs met Sparta over Duarte spreken, dat weet de middenvelder niet. "Als de stap mogelijk is, dan wil ik die zeker nemen. Zo niet, dan is het niet anders en ga ik door op de manier zoals ik vorig seizoen ben geëindigd. Het is inderdaad afwachten."

'Als team moet je één gedachte hebben'

Tegen Heracles Almelo stond Duarte weer eens in de basisopstelling van Sparta, omdat Abdou Harroui bij Sparta is vertrokken. Hij maakte de negentig minuten vol.

Volgens Duarte was het 1-1 gelijkspel tegen de Almeloërs een terecht resultaat. "Ik denk dat we in de eerste helft de 2-0 hadden moeten maken. Als dat gebeurt, dan pak je de controle over de wedstrijd", denkt Duarte. "Na de 1-1 merkte je wel dat we het lastig kregen. Dan is het zaak dat je als team één gedachte hebt. Of je wint de wedstrijd, of je stelt een punt veilig. Uiteindelijk hebben we voor dat laatste gekozen."