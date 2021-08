Tabakszaak vol rook, brandweer forceert ramen en rolluik

De West-Kruiskade in Rotterdam moest zaterdagavond een tijdje worden afgesloten vanwege een brand in een winkel voor tijdschriften en rookwaren.

De brand werd even voor 20:30 uur gemeld, er was erg veel rook. De brandweer moest het rolluik en de ramen inslaan om de brand te kunnen blussen. Een krap uurtje na aankomst, had de brandweer de brand onder controle. De woningen boven de winkel zijn even bekeken, maar niemand hoefde worden geëvacueerd.

De ruimtes die vol rook stonden zijn geventileerd. Niemand raakte bij de brand gewond.