Boekt Feyenoord de zesde zege op rij? Volg het duel met Go Ahead Eagles zondag live op Radio Rijnmond

Na de galavoorstelling van afgelopen donderdag tegen Elfsborg speelt Feyenoord deze zondag de eerste thuiswedstrijd van de competitie. Promovendus Go Ahead Eagles komt naar De Kuip. Uiteraard mis je via Radio Rijnmond helemaal niets van dat duel.

Om 13:00 uur begint op 93.4 FM onze uitzending Radio Rijnmond Sport, met presentator Dennis Kranenburg. In De Kuip zorgen de vertrouwde en in topvorm verkerende stemmen van Dennis van Eersel en Sinclair Bischop voor het commentaar bij het duel, dat om 14:30 uur begint.

Feyenoord gaat zondag tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles bezoekers meer spreiden over het stadion. Alle vakken gaan open en de stoeltjes in de railseats worden uitgeklapt. De club neemt de maatregelen vanwege de coronarichtlijnen. Bij de wedstrijd moeten bezoekers een vaste zitplaats hebben en moeten ze in bezit zijn van een coronatoegangsbewijs. Daarnaast vraagt de club aan de supporters om zich te houden aan de coronamaatregelen.

Naast live op de radio is Feyenoord-Go Ahead Eagles ook te volgen via een stream in dit bericht. Wat verwacht jij van de wedstrijd? Laat het weten in de reacties!

