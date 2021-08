VIDEO: 'Monster van Rijnhaven' opnieuw gespot, nieuwsgierige ganzen op onderzoek uit

Het lijkt een gekartelde rug te hebben, een flinke staart en het maakt nogal wat golfjes. Anderhalve week geleden verscheen een filmpje van een bijzondere verschijning in het water van de Rijnhaven. Lezers en deskundigen speculeerden erop los, tot op dit moment is nog niet duidelijk wat we precies zien.

Marcel Neef liep vrijdagavond rond 21:00 uur langs het water en zag het 'monster van Rijnhaven' boven water komen. Precies dezelfde vormen en hetzelfde gekronkel als in de eerdere video.

Dit keer trok het gespartel de aandacht van een aantal nijlganzen in de buurt. De groep zwemt erheen... en de ganzen klimmen stuk voor stuk op de mysterieuze verschijning.

Wat het monster van Rijnhaven wél is, blijft nog altijd een raadsel, maar deze ganzen - die bepaald geen haast hebben - waren niet echt onder de indruk.

Volgens Marcel stonden er zaterdagavond ook weer mensen te kijken. De mysterieuze verschijning lijkt vooral bij laag tij zichtbaar. Na de eerste video schatte stadsecoloog André de Baerdemaeker in dat het om een meerval zou kunnen gaan die in een net verstrikt zit.