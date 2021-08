Sportschool van oprichter Roze Kameraden volgekalkt met homofobe teksten

De leuzen zijn expliciet gericht aan Paul, Sebas en Thijs, de drie voormannen van de nieuwe supportersclub Roze Kameraden. Paul van Dorst is de eigenaar van de sportschool en is erg geschrokken. Hij gaf deze maand verschillende interviews over de oprichting van de Roze Kameraden.

"Kkr flikkers niet welkom bij FR", meldt een van de leuzen op het gebouw. De handtekening bij de teksten is van RJK, dat staat voor Rotterdam Jongeren Kern. "Zo heb je niet veel meer reden nodig om aan te tonen dat onze supportersvereniging nodig is", reageert Van Dorst.

Homofobe teksten op sportschool van oprichter Roze Kameraden gekalkt | Foto: privé

De sportschooleigenaar houdt het kort, want hij is erg geschrokken, zegt hij. "Het is ook vervelend dat onze leden hier nu mee geconfronteerd worden." Van Dorst gaat maandag aangifte doen.

Boze reacties in de gemeentepolitiek

De Rotterdamse voorman van de VVD, Vincent Karremans, is woest. "Dit laat dus zien dat de oprichting van de Roze Kameraden keihard nodig is omdat LHBTI-acceptatie in het voetbal, zacht gezegd, nog een flinke weg te gaan heeft."

Locoburgemeester Bert Wijbenga laat weten dat hij zondagochtend contact gezocht heeft met zowel het slachtoffer als met Mark Koevermans, de directeur van Feyenoord. krijgt. De twee keuren de boodschap keihard af: "Iedereen is welkom in de stad en bij de club." Wijbenga heeft met de politie afgesproken dat de opsporing van de dader(s) prioriteit krijgt.