Linssen bezorgt pover Feyenoord zakelijke overwinning op Go Ahead Eagles

Na zo'n vijf minuten spelen kreeg Feyenoord al een flinke domper te verwerken. Verdediger Marcos Senesi raakte geblesseerd bij een terugspeelbal op Justin Bijlow, en kon uiteindelijk niet verder. Wouter Burger kwam als zijn vervanger in de ploeg. Ook Alireza Jahanbakhsh oogde in de openingsfase niet helemaal fit, maar hij kon uiteindelijk wel verder.

Feyenoord had het de hele eerste helft lastig met Go Ahead Eagles. De Rotterdammers creëerden weinig echte mogelijkheden. Een kopbal van Burger en een geblokt schot van Guus Til, op slag van rust, kwamen nog het dichtst in de buurt van Rotterdamse openingstreffers. Aan de andere kant kwam Go Ahead er een aantal keer gevaarlijk uit, maar de ploeg uit Deventer toonde zich voor het Feyenoord-doel meermaals niet scherp.

Na rust kwam Feyenoord scherp uit de kleedkamer, en kreeg het de ene kans na de andere. Vooral Til kwam meerdere keren in scoringspositie, maar hij vond de sterk keepende Hahn op zijn weg. Uiteindelijk betaalde de sterke fase van Feyenoord na rust zich toch uit in de openingstreffer. Hahn liet een schot van Luis Sinisterra los, waarna Bryan Linssen de bal van dichtbij binnen kon werken.

Twee keer Linssen

Met de openingstreffer op zak verloor de wedstrijd wat aan tempo. Go Ahead creëerde geen kansen op de gelijkmaker en aan de andere kant liet Feyenoord, vooral via rechtsback Marcus Pedersen, lange tijd na om de wedstrijd in het slot te gooien. Die beslissing kwam er uiteindelijk wel. Een paar minuten voor tijd ramde Linssen zijn en Feyenoord's tweede in de bovenhoek. In de blessuretijd stond de paal nog een derde treffer van Linssen in de weg.

Met de overwinning op Go Ahead Eagles mag Feyenoord zich na twee speelrondes koploper van Nederland noemen. Bovendien profiteren de Rotterdammers optimaal van het puntverlies van Ajax tegen FC Twente, eerder deze zondag.

Feyenoord - Go Ahead Eagles 2-0 (0-0)

60' Bryan Linssen 1-0

87' Bryan Linssen 2-0

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi (7' Burger - 85' Hendriks), Malacia; Toornstra, Kökcü, Til; Jahanbakhsh (67' Aursnes), Linssen, Sinisterra