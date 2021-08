Slot kijkt met goed gevoel terug op Feyenoord-Go Ahead Eagles: 'Een heel knappe overwinning'

"De afgelopen weken hebben we vooral wedstrijden gespeeld waarin we snel het verschil maakten. Dat was vandaag niet het geval. Als je in de tweede helft, de vermoeidheid van donderdag meegenomen, tegen een tegenstander die niet van plan was om het ons makkelijk te maken toch weer zoveel kansen kan creëren en kan blijven vechten om twee goals te maken, dan vond ik dit, even los van de weerstand, een heel knappe overwinning."

Senesi

Smetje op die overwinning was het geblesseerd uitvallen van verdediger Marcos Senesi. De Argentijn kon na vijf minuten spelen niet verder, nadat het erin schoot bij een terugspeelbal op Justin Bijlow. Slot vindt de ernst van de blessure moeilijk in te schatten. "Hij denkt zelf dat het meevalt. Of dat goed genoeg is om donderdag of zondag mee te kunnen spelen, daar zullen we maandag meer duidelijkheid over krijgen. Maar het is altijd prettig dat hij zelf zegt dat het meevalt."

Bij het vervangen van Senesi moest Slot een keuze maken tussen Wouter Burger en Ramon Hendriks. "Bij die laatste hadden we ervoor gekozen hem zaterdag negentig minuten te laten spelen bij de onder 21. Met het vroege uitvallen van Marcos was het uiteindelijk niet ideaal, al heeft Wouter het ook uitstekend ingevuld, met in het achterhoofd dat het eigenlijk geen verdediger is."

Heeft Feyenoord geen behoefte aan een extra verdedigende versterking? "Je blijft altijd kijken en anticiperen. In het interlandweekend gaat Lutsharel Geertruida weer zijn eerste minuten maken, dus hij zit eraan te komen. Dat zijn afwegingen die we de komende acht dagen moeten gaan maken."