Trefzekere Linssen na Feyenoord-Go Ahead Eagles: 'Eerste goal was misschien wel de lekkerste voor een spits'

"Ik heb veel kritiek gehad op rendement, maar op dit moment gaat dat goed", vervolgt Linssen, die zag dat Feyenoord zondag anders voor de dag kwam dan afgelopen donderdag tegen IF Elfsborg (5-0 winst). "Moeizaam, heel moeizaam. De energie ontbrak een beetje vandaag. We kregen er niet echt volle bak druk op. Go Ahead speelde ook gewoon een goede wedstrijd. Bij elke kans die je mist ga je toch denken, het zal toch niet?"

"Uiteindelijk zijn we rustig gebleven, doorgegaan en maak ik een hele lelijke maar belangrijke 1-0. De eerste was misschien wel de lekkerste goal voor een spits, daar hoor je te staan. Die tweede was ook gewoon lekker."

Vogeltjesdans

Waar we de afgelopen week twee keer de vogeltjesdans zagen bij goals van Linssen, bleef die tegen Go Ahead uit. Of dat iets te maken had met de keeper van de tegenstander (Warner Hahn)? "Had ik niet over nagedacht", lacht Linssen. "Maar op een gegeven moment is het goed geweest, ik vond het vandaag ook niet helemaal gepast. Als je heel goed speelt doe je zo'n dansje eerder. Vandaag was een moeizame wedstrijd."