Na een week in het teken van een racismerel, wil VOC het cricketduel met HCC niet overspelen: 'Het is een lont in het kruitvat'

Na een week in het teken van een racisme-rel, wil VOC het cricketduel met HCC niet overspelen: 'Het is een lot in het kruitvat'

Om de cricketers van VOC was de afgelopen week veel te doen. Een van de spelers van de Rotterdamse club zou vorig weekend een racistische opmerking hebben gemaakt tegen een speler van HCC. De voltallige HCC-ploeg stapte daarop van het veld. Deze zondag moest het duel worden overgespeeld, maar VOC besloot daarvan af te zien. "We willen verdere escalatie voorkomen."

Nadat het Haagse HCC van het veld stapte vanwege de opmerking van een van de spelers van VOC, kregen de Rotterdammers reglementair de overwinning toegewezen van de cricketbond. HCC ging daartegen in beroep, met succes. Deze zondag moesten VOC en HCC hun duel overspelen. Maar dat ging uiteindelijk niet door. "Wij merken dat de emoties over en weer enorm zijn opgelopen, daarom is het wat ons betreft niet verstandig zo'n beladen wedstrijd op deze termijn te spelen", vertelt Reinout van Ierschot, voorzitter van de cricketafdeling van VOC.

"Het is een lont in het kruitvat op dit moment, risico op verdere escalatie willen we voorkomen. Als we die wedstrijd wel zouden spelen en er wordt ook maar één lullige opmerking gemaakt, weet je dat het misgaat. Dat willen we voorkomen. Cricket verdient positieve aandacht."

'Niet fair'

VOC voerde eerder deze week 'een goed gesprek' met de speler in kwestie. Er volgt nog een zaak voor de tuchtcommissie. "We hebben al een statement naar buiten gebracht: wat onze speler gezegd heeft kan niet", vervolgt Van Ierschot. "Maar hij is inmiddels, zonder dat er iets is besloten, op alle manieren als een racist neergezet. Dat is niet fair. Hij heeft direct zijn excuses aangeboden maar die werden niet aanvaard. Hij weet dat wat hij gezegd heeft niet kan, maar er is totaal geen intentie geweest die speler van HCC persoonlijk te kwetsen."