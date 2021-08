Het weer van vandaag: de zon laat zich zien

Deze maandag zijn er eerst nog vrij veel wolken. Later gaat de zon flink schijnen. Het is maximaal 22 graden en er waait een matige tot soms vrij krachtige noorden- tot noordoostenwind.

Maandagavond en in de nacht naar dinsdag is het helder en 11 tot 14 graden. Er waait een zwakke noordoostenwind. Dinsdag volgt dan opnieuw veel zon, met later vooral in het binnenland stapelwolken. Het is wederom maximaal 22 graden en er waait een overwegend matige noorden- tot noordoostenwind.

Vanaf woensdag volgt er meer bewolking, met toenemende buienkansen. Door de stevige noordwestenwind is het overdag slechts rond de 18 graden.