Drukte op Haringvlietbrug valt mee bij eerste ochtend met maatregelen

Afgelopen weekend was de brug tussen Numansdorp en knooppunt Hellegatsplein grotendeels dicht vanwege de voorbereidende werkzaamheden. Voor de versmalde rijstroken moesten zogeheten 'barriers' geplaatst worden. De rechter rijstrook van de A29 is nu 2,85 meter en de linker strook 1,95 meter. Hierdoor wordt het inhalen van vrachtwagens op de brug sterk afgeraden.

Tekst gaat verder onder de tweet.

"Het ging iets stroever dan andere dagen", vertelt Wouter Lenaerts uit Antwerpen, kort nadat hij maandagochtend over de Haringvlietbrug is gereden. "De linker rijstrook is redelijk smal, waardoor er toch wel wat opstoppingen komen. Inhalen is praktisch onmogelijk. Ik zou de rijstroken iets verbreden, zodat inhalen iets meer te doen is. Want anders vrees ik de komende tijd voor grote files."

Ook Frans Hijnen uit Heijningen kreeg maandagochtend voor het eerst te maken met de smalle rijstroken. "Met de drukte viel het vanochtend vroeg nog mee, maar ik ben benieuwd hoe het is als ik vanavond naar huis rijd. Dadelijk met de winter denk ik dat het sowieso wel erger gaat worden. Als er dan een keer een ongeluk gebeurt staat het helemaal vast, want je kan er bijna niet omheen."

Tekst gaat verder onder de foto.

Wouter Lenaerts en Frans Hijnen reden maandagochtend voor het eerst over de Haringvlietbrug met smallere rijstroken | Foto: Jacco van Giessen

Het is Hijnen ook niet helemaal duidelijk of je, vanwege de versmalde rijstroken, op dit moment vrachtwagens in mag halen op de brug. "Het is in ieder geval niet verstandig, als je naast een vrachtwagen rijdt kun je er niet voorbij."

Extra reistijd

De klep van de Haringvlietbrug is aan vervanging toe. Door trillingen komen de klemmen en aluminium platen los. De renovatie staat pas voor 2023 gepland, waardoor de trillingen de komende tijd moeten worden verminderd om gevaarlijke situaties te voorkomen. Verkeer met een lage snelheid laten rijden scheelt dan volgens Rijkswaterstaat veel ten opzichte van rijden met een hoge snelheid.

Over de maatregelen was veel te doen. In de eerste opzet bleef er in beide richtingen maar één rijbaan open. Hierdoor werden gigantische files voorspeld. Na veel protest is nu besloten alle rijstroken open te houden, weliswaar versmald, zodat er ruimte is voor de handhaving. Rijkswaterstaat gaat uit van ongeveer 30 minuten extra reistijd. Zeker de eerste weken kan er extra hinder ontstaan door bijvoorbeeld vakantieverkeer. Het verkeer zal ook even moeten wennen aan de lagere snelheid en smallere rijbanen. Inmiddels hangen er al flitskasten van de politie.

Gert-Jan Timmers vraagt zich maandagochtend vooral af hoe de drukte op de Haringvlietbrug zich ontwikkelt ná de vakanties. "Ik vind dat Rijkswaterstaat zichzelf in de spiegel mag kijken voor dit stukje wanbeleid. Al die kunstwerken in Nederland zijn net na de oorlog gebouwd, dus het is een bekend verhaal dat dit onderhoud eraan zat te komen. Daar had wel wat beter op geanticipeerd kunnen worden."