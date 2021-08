Oude Maas bij Rhoon urenlang gestremd na botsing tussen tankers met gevaarlijke stoffen

De Oude Maas is maandagochtend tussen Rhoon en Hoogvliet urenlang gestremd geweest na een aanvaring tussen twee tankers. Beide schepen hebben milieugevaarlijke stoffen aan boord. Uit de machinekamers van beide tankers stroomt gasolie, die met speciale boeien wordt ingedamd.

De aanvaring gebeurde rond 06:00 uur op de Oude Maas ter hoogte van de kruising met het Spui. De tankers botsten door onbekende oorzaak frontaal op elkaar. Beide tankers hebben schade aan de voorkant. Eén schip blijft zelf drijven, het ander is in een krib gevaren.

Bij de aanvaring raakte niemand gewond. De schepen vervoeren licht vloeibare bitumen en biodiesel. Deze tanks zijn niet geraakt.

Een gespecialiseerd bedrijf is ter plaatse om verder uitstroom van lekkende stoffen in te dammen. De Oude Maas is om 10:30 uur weer vrijgegeven.