Aanstaand wethouder Karremans over homofobe teksten op sportschool: 'Laat zien dat de cultuur verrot is onder een aantal Feyenoordsupporters'

De leuzen op de Rotterdamse sportschool meldden onder meer "Kkr flikkers niet welkom bij FR", en waren expliciet gericht aan Paul, Sebas en Thijs, de drie oprichters van de nieuwe supportersclub Roze Kameraden. Paul van Dorst is de eigenaar van de sportschool en reageerde zondag erg geschrokken.

Homofobe teksten op sportschool van oprichter Roze Kameraden gekalkt | Foto: privé

Karremans kent Van Dorst omdat hij weleens in zijn sportschool komt, en beschrijft hem als 'een heel aardig, maatschappelijk persoon'. "Hij steekt z'n nek uit, iets dat heel hard nodig is. De acceptatie van LHBTQI+'ers in het voetbal laat nog altijd te wensen over. En dan krijg je dit... Het laat zien waarom de Roze Kameraden opgericht zijn. Het is ongelooflijk dat je zoiets over je heen krijgt, in je privésituatie. Dat je dit bedenkt is één ding, maar dat je het ook nog op een muur zet: dan zit er echt iets los bij je. Het laat zien dat de cultuur verrot is onder een aantal supporters."

Volgens Karremans is het nu aan Feyenoord om stelling in te nemen. "Ik zie gisteren, buiten nieuws rondom de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, weer niets op Twitter. "Je moet als Feyenoord zeggen: als jij dit doet, willen wij jou niet als supporter. Subiet een stadionverbod geven, geen tolerantie."

"Je hebt ook een maatschappelijke rol. Er luisteren hier meer mensen naar de trainer van Feyenoord dan naar de burgemeester van Rotterdam. Het zijn de twee belangrijkste banen in de stad. Nou snap ik dat de trainer zich bezighoudt met voetbal, maar je hebt ook een clubleiding. Je verwacht dat die z'n verantwoordelijkheid pakt. Feyenoord is bijna religie in de stad."

'Club van en voor iedereen'

Feyenoord zelf komt maandag met een schriftelijk statement. "Uiteraard veroordelen wij dit soort acties scherp. Dit gaat alle perken te buiten. Wij zijn een club van en voor iedereen. Dat motto voeren we altijd al in alles door, en dit geldt wat ons betreft voor alle Feyenoorders. Ongeacht of je gelovig of niet gelovig bent, jong of oud, gekleurd of niet gekeurd, heteroseksueel of LHBTQI+-er: iedereen is welkom en kan bij Feyenoord zichzelf zijn!"

"We zullen vandaag nog contact zoeken met Paul van Dorst en hopen dat de daders snel worden gepakt door de politie. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste bij zaken als poging tot brandstichting, bedreiging en intimidatie. Mocht dan blijken dat er tussen de daders een of meer mensen zitten die een seizoenskaart hebben, dan komen die personen uiteraard ook direct in aanmerking voor een stadionverbod."

'Individuele gekken'

Volgens Karremans kan Feyenoord het gedrag van 'individuele gekken' niet worden aangerekend. "Maar je kunt wel helpen het probleem op te lossen of zorgen dat we wat verder komen door er heel duidelijk afstand van te nemen. Ik twijfel er niet aan dat Feyenoord het erg vindt, dat uitspreken is alleen heel belangrijk."

"Daar heb ik ook eerder al op aangedrongen. Net als met die antisemitische tekening van Steven Berghuis of vorig seizoen tegen RKC Waalwijk." Mei vorig jaar drongen honderden Feyenoordsupporters met vuurwerk de Kuip binnen tijdens de wedstrijd tegen RKC. En dat terwijl publiek in voetbalstadions vanwege de coronamaatregelen op dat moment niet was toegestaan.

"Die supporters drongen binnen met geweld, waarna de spelers voor ze gingen applaudisseren. Toen dacht ik: dit kan toch niet? Ik vond het echt belachelijk en zat te klapperen met m'n oren. Zo'n reactie kan je als club die midden in de maatschappij staat niet geven."

'De hele stad staat achter je'

Zijn trots op Paul van Dorst steekt Karremans niet onder stoelen of banken. "Ik vertelde hem al hoe goed het is dat hij dit doet. Ik ga straks als wethouder over dit dossier en voel veel motivatie om er iets mee te doen. Het is belachelijk dat Paul op zo'n manier geraakt wordt. Als je dit ziet weerhoudt het andere mensen zich hier voor open te stellen. Met andere woorden: je mag niet jezelf zijn. Ik kan daar niet bij en heb daar weinig tolerantie voor."

Karremans besluit met een boodschap richting Van Dorst: "Weet dat de hele stad achter je staat, op een paar idioten na."

Voetbalwereld moet veranderen

Ook COC Rotterdam, dat opkomt voor de belangen van de LHBTIQ+-gemeenschap, zegt enorm geschrokken te zijn. "We weten wel dat homoseksualiteit en voetbal niet altijd goed hand in hand gaan" laat voorzitter Arjan Beune weten. "Maar dat de oprichters van Roze Kameraden drie dagen na de start slachtoffer zijn van inbraak en brandstichting en bedreigd zijn met de dood, is echt absurd. In wat voor land leven we nu?"

Beune vindt het daarnaast niet kunnen dat Feyenoord nog geen officiële verklaring op haar sociale media kanalen heeft gedeeld. De club is volgens Beune 'erg stil'. "Is Feyenoord er nu ook voor alle supporters? De supporters die zijn bedreigd komen de club iedere keer opzoeken en aanmoedigen en dan wordt er niets over gezegd door de club. Dat kan toch niet? Er zijn grenzen. En die zijn nu overschreden. Ik zou zeggen tegen Feyenoord; spreek je uit."

Bovendien moeten Feyenoord en de rest van de voetbalwereld volgens Beune kijken naar de langere termijn. Dit incident heeft volgens de voorzitter namelijk ook impact op supporters en spelers van andere clubs. "We moeten het er met elkaar over hebben, want dit is geen sportiviteit. Zo lang het woord homo gewoon is op de sportvelden, worden er heel veel mensen gekwetst."

Minister Van Engelshoven laat weten dat het fantastisch is dat de nieuwe supportersvereniging Roze Kameraden zich inzet voor meer inclusiviteit in de sport. "Verschrikkelijk dat de sportschool van de voorzitter van de Roze Kameraden slachtoffer is geworden van dit geweld, iedereen moet zichzelf kunnen zijn ook in de sport!"