Podcast Feyenoord: 'Feyenoord en alle supporters moeten zich uitspreken over aanval op 'Roze Kameraden''

In een nieuwe Podcast Feyenoord gaat het over de 2-0 overwinning op Go Ahead Eagles, waar toch ook een kritische noot over klonk: "Het sprankelde niet zo en de energie was wat minder zo leek het", stelde Sinclair Bischop, al voegt Dennis van Eersel toe. "Maar als je zo'n zeven of acht uitgelezen kansen creëert en zelf de nul houdt dan ziet dat er gewoon goed uit."

Ook gaat het over de nieuwe LHBTIQ+-supportersvereniging van Feyenoord waarbij de sportschool van de oprichter hiervan dit weekend werd volgekalkt met homofobe teksten en daarnaast werd er ook brand gesticht. "En of je het er nou wel of niet mee eens bent dat er zo'n aparte club wordt opgericht, dit kan gewoon niet", stelt Ruud van Os. "Er zijn talloze fansites, vele supportersverenigingen en ook vanuit Feyenoord is het nog stil. Maar zij zouden zich openlijk moeten afzetten tegen deze actie. Dit kleine groepje gekken moet geïsoleerd worden."

Verder gaat het ook door over het sportieve deel, waarbij vooruit wordt gekeken naar de uitwedstrijd in Zweden tegen Elfsborg en anekdotes voorbij komen over de vele 'awaydays' waar de Rijnmond-verslaggevers deel van hebben uitgemaakt.

