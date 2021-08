Regenboogvlag van Jan werd tijdens manifestatie Stadhuisplein afgepakt en 'verbrand'

De UnmuteUS-demonstratie, zaterdag in Rotterdam, leek één groot feest. Dat was het ook voor Jan. Totdat hij op het Stadhuisplein stond en zijn regenboogvlag werd afgepakt en volgens omstanders ook nog in brand werd gestoken.

Jan had niet voor niets een regenboogvlag bij zich. “Want ook de LHBTI+-gemeenschap heeft door de maatregelen elkaar nauwelijks kunnen ontmoeten. Maar de organisatie riep ook op om een spandoek of iets dergelijks mee te nemen. Dus toen heb ik besloten de regenboogvlag mee te nemen.”

Het was overigens nog een heel geknutsel. “Ik wilde een handzame stok hebben om met die vlag te kunnen zwaaien. Ik heb een deel van een strandparasol gepakt en daar de regenboogvlag aan vastgemaakt. Zo kon ik 'm net boven mijn hoofd zwaaien.”

Positieve reacties

De sfeer was super, vindt Jan, al vanaf de start op het Wilhelminaplein. “Het was gezellig. Ik raakte al snel ook in gesprek met een paar meiden, die zich door de vlag voelden aangesproken. Ik kreeg alleen maar positieve reacties, al was ik wel de enige die met zo’n vlag liep.”

Ook op het Stadhuisplein, tijdens de manifestatie, was de sfeer top. “Plotseling uit het niets dook echter dat mannetje op. Klein, beetje gedrongen… Die begon aan mijn vlaggenstok te trekken. Ik dacht eerst dat het een grap was. Maar nee, het bleek een valse dolle hond. Hij rukte de vlag gewelddadig van me af en rende er net zo snel mee weg als dat hij was opgedoken.”

Volgens Jan was iedereen verbaasd over het voorval. “Het ging zo snel. Iedereen was verbijsterd. Ik was eerst in een soort kleine shock, maar direct daarna werd ik door iedereen om mij heen op handen gedragen. De mensen hadden met me te doen. Van andere mensen kreeg ik te horen dat de vlag verderop in de brand zou zijn gestoken.”

Aangifte

Later deze week doet Jan aangifte bij de politie. “Want dit kan niet. Dit is de eerste keer dat ik met LHBTI+-geweld ben geconfronteerd.”

Het heeft hem ook aan het denken gezet. “Tot nu toe dacht ik en wist ik dat ik safe was in pride-omgevingen, en vooral in mijn eigen bubbel. En nu, één stap erbuiten… en bam! Ik was onbevangen. Nu weet ik dat het fout kan gaan!”

De politie weet van het voorval en is een onderzoek gestart.