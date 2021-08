Podcast Sparta: 'Frustrerend dat de beste Spartaan vanaf de tribune toe moest kijken'

Na een nederlaag in Utrecht en een gelijkspel tegen Heracles is de stemming in de Sparta Podcast niet direct opperbest. Toch proberen Frank Stout, Anton Slotboom en Ruud van Os naar positieve punten te zoeken na een moeilijke start.

"De frustratie zit hem vooral erin dat de beste Spartaan vanaf de tribune moest toekijken in Abdou Harroui, maar dat is het lot als Sparta-supporter", begint Van Os, die vindt dat supporters niet direct te ver in het negatieve moeten schieten na deze resultaten. "Sommige supporters doen meteen alsof we degradatiekandidaat nummer één zijn, maar dat gaat wat ver."

Daarnaast gaat het ook over andere spelers die mogelijk nog weg gaan, waarbij Anton zich vooral uitspreekt over de Spartanen die openlijk hebben gezegd dat ze hogerop willen. "Deroy Duarte is al weg en zit nu op de bank bij Fortuna Sittard, iets waar zijn broer Laros - die ook weg wil - over te spreken was, Vriends heeft regelmatig geroepen dat hij nog een stap wil maken en Smeets loopt er al tijden bij alsof hij al is vertrokken", zo somt Slotboom op.

