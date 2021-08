Harroui zet Sparta in de wachtkamer, Burger wil bij Feyenoord blijven

Abdou Harroui heeft zijn transfer naar het Engelse Nottingham Forest nog altijd niet afgerond. Ondanks dat Sparta en Nottingham Forest vrijdag al tot overeenstemming kwamen over een miljoenentransfer heeft de middenvelder zijn handtekening nog niet gezet bij de club die uitkomt op het een na hoogste niveau in Engeland. Naar verluidt zijn er meerdere clubs die de Spartaan willen inlijven.

Doordat de transfer nog altijd niet beklonken is kan Sparta voorlopig niets doen op de transfermarkt. Pas als de miljoenen van Harroui binnen zijn kan technisch directeur Henk van Stee zijn elftal versterken. ''Ook ik zie wel dat het elftal versterkingen nodig heeft, maar wij kunnen pas schakelen als we het geld van de transfer binnen hebben'', zegt Van Stee tegenover Rijnmond. Harroui werd bij Sparta dit weekend buiten de selectie gehouden om zijn transfer af te ronden.

Wouter Burger

Van Stee kan in ieder geval een streep zetten door de naam van Feyenoorder Wouter Burger. Sparta wilde de middenvelder graag overnemen van de stadgenoot, maar Burger heeft aangegeven graag het seizoen bij Feyenoord te willen afmaken. Burger, die vorig jaar nog door Feyenoord werd uitgeleend aan Sparta, is bij Feyenoord onder Arne Slot omgeturnd tot centrale verdediger. In de door Feyenoord met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Go Ahead Eagles kwam hij zondag al snel in de ploeg voor de geblesseerde Marcos Senesi.