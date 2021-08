Ambitieuze Luigi Bruins voetbalt nog even door bij Smitshoek: 'En wie weet wil ik in de toekomst wel hoofdtrainer worden'

"Had je mij een paar jaar geleden gevraagd om als jeugdtrainer voor een groep te staan, dan had ik nee gezegd", begint Bruins wanneer hij over zijn trainersambities praat. "Ik voelde me daar destijds niet prettig bij, maar uiteindelijk ben ik er toch mee begonnen en zag ik in dat het leuk was en maakte ik steeds een stapje hogerop."

Door bij Smitshoek

Het geeft aan hoezeer Luigi Bruins zelfs na al die jaren in het profvoetbal nog steeds een liefhebber van het spel is. Na een carrière die ooit bij Excelsior begon en tussendoor nog langs Feyenoord, Red Bull Salzburg en OGC Nice ging, nam Bruins afgelopen seizoen afscheid van het betaald voetbal. "Ik beleefde altijd plezier aan het voetbal maar alle randzaken begonnen me steeds meer tegen te staan. Alle politieke spelletjes, iedereen die zich heel belangrijk voelt waardoor kritiek eigenlijk bij niemand lekker valt. En hier wordt het allemaal wat luchtiger opgenomen."

En met 'hier' doelt Bruins op Smitshoek, waar hij in principe de komende drie jaar speelt. De liefde voor het voetbal zorgde er voor dat Bruins niet compleet wilde stoppen en uiteindelijk een geschikte uitdaging vond in Smitshoek, een vereniging die op fietsafstand van zijn huis ligt. "Ik ben al op de fiets, de scooter of de step gekomen. Maar dat is niet heel anders dan bij Excelsior", zegt Bruins lachend. "Want daar kwam ik ook weleens op de scooter of de fiets aan in plaats van met de auto."

Bij Smitshoek zijn ze maar al te blij met hun nieuwe aanwinst. Bij de vereniging spelen nu door de komst van Bruins maar liefst twee ex-Feyenoorders, daar ook Guyon Fernandez deel uitmaakt van de selectie. "Zelf hoopte je vroeger ook het betaald voetbal te halen en volg je vooral Feyenoord ook", begint Damian van den Oever, één van de jongere spelers in de groep die van jongs af aan bij Smitshoek speelt. "Uiteindelijk ben ik toch blij dat ik hier het eerste heb gehaald, maar dat er dan nog een speler bij komt met zoveel ervaring als prof dat maakt het nog mooier."

Tekst gaat verder onder de video.

UEFA A-diploma

Naast het spelen bij Smitshoek gaat Bruins zich vooral op trainersvlak ontwikkelen. Bij Excelsior gaat hij aan de slag met de onder 16, maar draagt hij ook één dag in de week zijn steentje bij aan de maatschappelijke tak van de Kralingers en wil hij ook binnenkort de cursus volgen richting het UEFA A-diploma. Zijn huidige trainer, Edwin de Koning, prijst Bruins dat hij ook binnen zijn team als verlengstuk fungeert. "Je ziet ook dat hij constant bezig is om vooral de jonge gasten te helpen en kleine tips en advies te geven, maar niet op een overdreven manier. Hij is één van ons, woont hier om de hoek en is gewoon een familieman die heel veel van voetballen houdt."

Op de vraag of we Luigi Bruins over zeventien jaar als hoofdtrainer van een voetbalclub spreken, zegt Bruins met een glimlach: "Ik hoop niet dat het zolang duurt. Maar nee, eerst wil ik stap voor stap omhoog blijven werken en in de toekomst ergens aanhaken als assistent-trainer. Maar dat kan bij jeugdelftallen zijn of misschien wel senioren, dat weet ik nog niet. Het lijkt me ieder geval leuk om te gaan ontdekken en steeds meer stappen te gaan maken op trainersvlak."