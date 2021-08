Bekende Rotterdammers krijgen een eigen straat in Nieuw Kralingen

Rotterdam eert 24 bekende oud-inwoners van de stad met een eigen straatnaam in de nieuwe wijk Nieuw Kralingen. Zo komen er tussen 2021 en 2024 de Ruud Lubberslaan (voormalige minister-president), het Fred Kapshof (goochelaar) en de Drs. P-kade (zanger).

Ook zwemster Rie Mastenbroek die vier Olympische medailles behaalde, krijgt een eigen straatnaam. Net als zanger Leo Fuld uit Crooswijk en de wereldberoemde bokser Bep van Klaveren. Rotterdam zal daarnaast een Rita Reyssingel (zangeres), de Johanna van Muijlwijckstraat (oud-raadslid) en de H.J.A. Hofdlandlaan (NRC-journalist en schrijver) krijgen.

Nieuw Kralingen wordt een geheel nieuwe stadswijk die komt aan de rand van het Karlingse Bos. Er komen in totaal 800 nieuwe woningen. De eerste huizen in de wijk zijn sinds april dit jaar in de verkoop.