FC Rijnmond: 'Van al die lopende spelers bij Feyenoord word je als tegenstander krankjorum'

Aan tafel bij FC Rijnmond is iedereen het er unaniem over eens: Er wordt weer met plezier gekeken naar Feyenoord. 'Er zit echt een idee achter, maar je moet je ogen ook niet sluiten voor de tegenstand die ze tot nu toe hebben gehad', spreekt ESPN-commentator Vincent Schildkamp.

Volgens Schildkamp is het grootste pluspunt van Feyenoord dat de ploeg in defensief opzicht steeds sterker wordt onder Arne Slot. "Als Feyenoord vorig jaar op de helft van de tegenstander was, zag je Senesi en Botteghin heel langzaam tien tot vijftien meter naar achteren lopen. Daardoor ontstonden er gigantische ruimtes op het middenveld. Met Trauner is dat wat minder een probleem. Die durft te blijven staan of zelfs naar voren te stappen. Daardoor kun je druk blijven houden."

Ook Rijnmond-analist Thomas Verhaar geniet van de Oostenrijker. "Hij durft met veel ruimte in z’n rug te spelen. Wint veel duels. En voetballend is het ook een genot om naar te kijken. Hij probeert de tegenstander uit te spelen met zijn pass in plaats van de bal rond te spelen. "

Buitenkansje Dost

Al wekenlang wordt aan tafel de vraag gesteld of Feyenoord nog een aanvaller nodig heeft en voor welke positie voorin. Dat er iemand bij moet komen is volgens Schildkamp, Verhaar en Rijnmond-verslaggever Sinclair Bischop evident. Schildkamp: "Vooral in de breedte heeft Feyenoord een aanvaller nodig. Linssen heeft aangetoond dat hij altijd tien tot vijftien doelpunten maakt. Dat deed hij bij Feyenoord in eerste instantie niet, maar je krijgt hem niet in de war. De vraag is wat Feyenoord moet doen met het kleine beetje geld dat ze hebben. Een nummer 9 halen of kiezen voor een breedteversterking? Ik denk dat het laatste verstandiger is. Want met het budget van Feyenoord koop je geen spits die er twintig inschiet. Al zou Bas Dost echt een buitenkansje zijn."

Bischop omschrijft de komst van Dost als 'heel reëel'. "Dost zal wel moeten inleveren, maar hij komt niet in de plannen van Club Brugge voor. Maar er zullen eerst spelers weg moeten bij Feyenoord. In eerste instantie zou het dan om huur gaan. Al mist Feyenoord aan de zijkanten echt backups voor Sinisterra en Jahanbahksh. Dus dan kan je beter voor een vleugelaanvaller gaan dan voor een centrumspits."

Krankjorum

Schildkamp geniet van de dynamiek van het huidige Feyenoord. "Als je een nieuwe speelstijl wil invoeren helpt het als je spelers hebt met een goede conditie. Til, Toornstra, Pedersen, Linssen….allemaal spelers die maar blijven lopen. Daar word je als tegenstander echt krankjorum van. Dan kan je het een uur volhouden zoals Go Ahead Eagles, maar uiteindelijk betaalt het zich uit. Al vind ik dat Til de laatste tijd wel heel veel kansen mist, maar ook hij is goed voor tien tot vijftien doelpunten."

Ook het middenveld van Feyenoord wordt besproken in FC Rijnmond. Hoe Orkun Kökcü bijvoorbeeld nog meer mee kan in de schwung van het elftal. "Door sneller te handelen", meent Schildkamp. "Het is echt een begenadigd voetballer met een fijne steekpass, maar zijn handelingssnelheid moet echt omhoog. Eerder over de bal heenkijken. Nu stelt hij de pass nog teveel uit. Tegen Willem II kwam hij daardoor ook in de problemen, maar de potentie zie ik wel in hem."

Tegen Go Ahead Eagles viel Frederik Aursnes in. Wordt de Noor een basisspeler en voor wie? Voordat Bischop uit is gesproken waarom hij denkt dat Toornsta weleens kind van de rekening kan worden, wordt hij onderbroken door Verhaar. "Toornsta was echt geweldig. Gisteren niet, maar zijn ervaring is zó belangrijk. Hij leest het spel zo goed en dat doet Kökcü minder. Je kan altijd op Toornstra rekenen. Dat is al jaren gebleken."

Sparta

Sparta speelde met 1-1 gelijk tegen Heracles en heeft een op papier niet heel lastig programma. "De komende weken moet het gebeuren", denkt Bischop. "Al wordt het ook tegen Go Ahead Eagles zaterdag niet gemakkelijk. Sparta wil ook nog versterkingen hebben, maar de verkoop van Abdou Harroui is nog altijd niet rond. Hij zit wel in het buitenland, maar hij heeft meerdere ijzers in het vuur. Daardoor moet Sparta wachten op het geld dat nog moet binnen moet komen."

De komende week kan wel een cruciaal worden voor Sparta stelt Schildkamp. "Het seizoen van Sparta valt of staat met hoe ze dat geld kunnen investeren. En de tijd dringt. Als je rekent op een bedrag van drie miljoen euro, maar je hebt dat niet in handen is dat buitengewoon vervelend. Zonder Harroui en zonder versterkingen zal het middenmoot rechterrijtje worden. En anders bovenin het rechterrijtje."