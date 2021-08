Vincent Schildkamp te gast in FC Rijnmond | Foto: Rijnmond

Feyenoord is de koploper van de eredivisie en Sparta pakte afgelopen weekend haar eerste punt van het seizoen. Daarover praten we in FC Rijnmond met ESPN-commentator Vincent Schildkamp, analist Thomas Verhaar en Rijnmond-verslaggever Sinclair Bischop.