Afghaanse Haroen uit Rotterdam gelooft niet dat Taliban milder is: 'Vroeg of laat komt het ware aard naar boven'

En dat heeft niet alleen invloed op zijn persoonlijke leven, maar ook op zijn bedrijf. “De helft van mijn medewerkers zijn Afghanen. De meesten van hen hebben daar directe familieleden, zoals broers en zussen. Ze zijn continu in gedachten bij hun en verdrietig. Iedereen zit in spanning te wachten op wat er nu gaat gebeuren”, legt Haroen uit.

Kijk hieronder naar Welkom bij Rijnmond, waarin Haroen Peigham te gast was over de situatie in Afghanistan. De tekst gaat verder onder de video:

Charmeoffensief

Er wordt gezegd dat deze Taliban niet vergelijkbaar is met die van twintig jaar geleden. Zo zouden de regels van de Taliban milder zijn. Maar dat gelooft Haroen niet. “Ik hoop dat het zo is, maar ik ben bang dat de Taliban op dit moment alleen maar bezig is met een charmeoffensief. De ogen van de hele wereld zijn op dit moment gericht op Afghanistan. Ze willen voorkomen dat ze net zo worden geïsoleerd als de vorige keer, toen ze direct begonnen met een bloedbad en openbare executies.”

"Ze gaven een paar weken geleden een persconferentie waarin ze beloven geen wraak te nemen op hun vorige vijanden. Maar tegelijkertijd hoor je ook dat er op dit moment executies aan de gang zijn. Zo is het hoofd van de geheime dienst een paar dagen gelden geëxecuteerd. Net als een aantal generaals.” En dat charmeoffensief trappen de Afghanen volgens Haroen niet in. “Ze weten dat vroeg of laat de ware aard van de Taliban naar boven zal komen.”

Werk is de volgende zorg

Haroen is opgelucht dat hij contact heeft gekregen met familieleden die in Afghanistan wonen. De meesten van hen zitten thuis opgesloten. “Ze gaan niet naar hun werk of de straat op omdat ze bang zijn. Maar helaas hebben de meesten van hen ook geen werk. Vroeg of laat moeten ze toch naar buiten. Anders kun je geen boodschappen halen of geld verdienen om van te leven. De grote vraag is: is er straks überhaupt nog werk voor de meeste mensen? Stel je voor dat je de kogels en raketten ontwijkt, dan komt het volgende probleem: hoe ga ik verder leven in een land waar bijna geen werk is?”

'Was te verwachten'

Voor Haroen komt de verovering van de Taliban niet uit het niets. “Ik weet dat je zo’n land niet in zo’n korte tijd kan helpen om helemaal zelfstandig op eigen benen te staan. De meeste mensen vinden twintig jaar lang, maar het land heeft veertig jaar lang al zo diep in oorlog gezeten. Ik was daarom niet verbaasd dat het zo snel zou gaan.”

Dat heeft volgens Haroen meerdere redenen. “De regering was er niet klaar voor en het leger was bij lange na niet zo groot als wordt beweerd. Er worden heel veel dingen beweerd die niet waar zijn.”

Hij is daarom teleurgesteld dat Nederland haar troepen heeft teruggetrokken. “Iedereen wist dat Afghanistan er niet klaar voor was. Iedereen wist dat dit zou gaan gebeuren. Nederland had kunnen zeggen: ‘We zijn hier, we moeten het nu ook afmaken. We kunnen niet zomaar iedereen in de steek laten en vertrekken.'”

Internationale druk uitoefenen

Haroen is blij dat Nederland wel de Afghanen evacueert die direct in gevaar zijn omdat ze de Europeanen of Amerikanen hebben geholpen. "Maar de rest van de Afghanen zit daar nog in onveiligheid. Het enige wat je nu kunt doen, is druk uitoefenen op de taliban om mensenrechten te respecteren en bloedbad te voorkomen. Ik hoop dat de internationale gemeenschap zich daar op gaat focussen.”