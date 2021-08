Heldendaad van ambulancepersoneel Rotterdam-Rijnmond: eenzame vrouw krijgt haar eerste cadeau in vijftig jaar

Als het ambulancepersoneel aankomt, ontmoeten ze de vrouw die geen familie of vrienden blijkt te hebben. Ze is zelfstandig en heeft nooit hulp gehad. Maar nu is de fietstocht van een paar kilometers naar de winkel haar te veel geworden. Ze kan niet meer verder. De ambulancemedewerkers kijken haar na, maar vinden geen verontrustende dingen.

De vrouw vertelt dat ze absoluut niet mee naar het ziekenhuis wil, want dan zitten haar dieren alleen thuis. Er is niemand die voor ze kan zorgen. Maar haar achterlaten, is ook geen optie. En dus sluiten de ambulanceverpleegkundigen een compromis met de vrouw: agenten brengen haar fiets naar huis en samen rijden ze naar de dierenwinkel om het voer te halen. Daarna brengen ze haar thuis.

De vrouw gaat akkoord met het voorstel. Als de verpleegkundigen even later het huis van de vrouw binnenstappen, zien ze dat 'het nodige gedaan moet worden'. Ze schakelen direct hulp in.

Het dierenvoer dat de vrouw heeft gekocht samen met het ambulancepersoneel. | Foto: Ambulance Rotterdam-Rijnmond

Kapotte stofzuiger

De vrouw vertelt haar redders dat haar stofzuiger kapot is en dat ze eerst moet sparen voor een nieuwe. Online bestellen kan ze niet, dus het is de vraag hoe ze de stofzuiger dan bij haar thuis krijgt. De vrouw laat de broeders een krantje van de Blokker zien met de stofzuiger die ze in gedachten heeft.

Het ambulancepersoneel moet helaas verder, maar even later rijden ze langs een Blokker. Ze zien dat de stofzuiger in de aanbieding is. De medewerkers kijken elkaar aan, trappen op de rem en kopen de stofzuiger. Daarna brengen ze hem bij de vrouw en pakken ze het apparaat uit. De vrouw vraagt hoeveel geld hij kost. "Hij is vandaag voor niks, een cadeautje van ons", zeggen de ambulanceverpleegkundigen.

Zichtbaar ontroerd vertelt de vrouw dat ze al 50 jaar geen cadeautje heeft gehad. De ambulancemedewerkers gaan er snel vandoor, voordat ze zelf ook een traantje moeten wegpinken. "Onze dag kan niet meer stuk", schrijven ze.