Bitterzoet afscheid van publiekslieveling: vrolijke hondje Bob Marley overleden na hartproblemen

Een politieman vond de shih tzu in het Kralingse Bos in september 2018, zwaar verwaarloosd met een vervilte vacht en dreadlocks en bijna niet meer in staat om te lopen. Juist vanwege die dreadlocks werd een naam al snel gevonden voor het zwervertje. En toen de dierenopvang Vlaardingen Bob Marley na een knipbeurt onder de aandacht bracht, stonden mensen al snel in de rij om hem te adopteren.

Het werden Toska en Theo Markusse, een echtpaar uit Zwijndrecht dat al vaker een zwerfhond had geadopteerd. Bob verhuisde met het stel mee naar Burgh-Haamstede en had de tijd van zijn leven in het Zeeuwse. De familie en 'zus' Lady waren blij met het beestje. Een ondeugend crimineeltje noemde Theo hem liefkozend toen Rijnmond hen vorig jaar oktober opzocht. "Hij is toch werelds. Moet je kijken wat een straatschoffie het is. Beter kan je niet treffen toch?"

Bob werd tussen de 6 en 9 jaar geschat toen hij gevonden werd. Zijn huidige dierenarts ging eerder uit van 9 dan van 6 jaar. En nu, na drie jaar was het opeens op, vertelt Toska. "Er waren al wat problemen, Bob Marley had sinds een paar maanden medicatie voor zijn hartruis. Maar afgelopen zaterdag ging hij opeens heel hard bergafwaarts. Hij kon zijn draai niet meer vinden, moest veel hoesten. En kwam zijn mandje niet meer uit."

Bob Marley is overleden | Foto: Toska Markusse

Bob Marley wilde ook niet meer uit. Bij de dierenarts bleek zondag dat hij vocht achter zijn longen had. Dat had mede met zijn hartkwaal te maken. Toska en Theo bleven de hele nacht op en gaven hem elk uur te drinken. Alles om ervoor te zorgen dat het vocht werd afgedreven. Tevergeefs. "Toen hebben we moeten besluiten dat het echt niet meer ging:"

Toska en Theo zijn er kapot van. Ze gaan hem enorm missen. Maar spijt dat Bob 'maar' drie jaar bij ze heeft kunnen zijn, hebben ze niet. "Het was een heel bijzonder hondje. Hij was een enorme vriend voor ons. Was altijd bij ons en heel waaks."