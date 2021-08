We gingen in de Rijnhaven op zoek naar de 'Rotterdamse Loch Ness'

We spreken met de dame die het filmpje heeft gemaakt, waardoor de bal is gaan rollen. Ze is heilig ervan overtuigd dat het om een krokodil gaat. Volgens haar waren zijn kop en de schubben op zijn rug goed zichtbaar. De schrik zit erin: “Ik laat mijn kinderen niet meer bij het water komen!”

Een vrouw die haar hond uitlaat aan de kade van de Kop Van Zuid met zicht op de Rijnhaven heeft er ook van gehoord. Zij moest meteen denken aan haar bezoek aan Loch Ness in Schotland. Dat meer is wereldberoemd omdat er volgens overlevering een groot dier in leeft. Wat de vrouw opviel, is dat de plaatselijke bevolking goed van het toerisme kan leven. “Mensen wonen daar in kasten van huizen", merkt ze op.

Kielschieters

Op het water is meer kans van slagen om het 'Monster van de Rijnhaven’ te zien. Vier kleine huisjes drijven in de Rijnhaven. Het zijn bungalows die je kunt huren. Elly Bouman is een van de beheerders. Ze moet lachen als ze de vraag krijgt of ze een krokodil in het water heeft gezien. “Bedoel je een opblaasbare?”, reageert ze gevat. Bouman moet denken aan het verhaal van de kielschieters. Dit is een bijnaam voor Rotterdammers, omdat er ooit zou zijn geschoten op een schip dat ondersteboven dreef in de Maas. Ze zagen deze aan voor walvis.

Na deze geschiedenisles wordt het tijd om echt het water te inspecteren op een boot. Schipper Gerrit van Katwijk heeft twintig jaar ervaring op het water, maar hij heeft nog nooit iets bijzonders in deze haven gezien. Van Katwijk heeft een nuchtere verklaring. Het is druk in de Rijnhaven, omdat het een gebied in ontwikkeling is. Zo komen onder andere een park en een strand aan het water. Een werkschip, waar een heipaal op staat, komt binnen varen en er is al een baggerschip in de haven.

Kijk hieronder naar de reportage over 'de Rotterdamse Loch Ness' in de Rijnhaven. De tekst gaat verder onder de video:

“De haven is jaren gebruikt voor de binnenvaart en er werd van alles in het water gegooid.” Volgens Van Katwijk komt er heel veel afval, zoals plasticvrij. Desondanks hoopt hij toch dat het wel een dier zou zijn welk in de haven rondzwemt. Van Katwijk ziet graag dat het dezelfde mythische proporties zou krijgen als het dier in Loch Ness. Het mysterieuze wezen zou dan Rijnie moeten heten, aldus Van Katwijk. “Dan noemen we hem Rijnie van de Kaap. Dat zou te gek zijn, dan wordt het echt druk met mensen", lacht de schipper.