Het weer van vandaag: een zonnige start, met wolken in aankomst

Het wordt dinsdag zonnig in de regio, maar in de loop van de dag verschijnen landinwaarts ook enkele stapelwolken. De temperatuur ligt in de middag op 22 graden. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige wind.

Vanavond en vannacht zal het helder en droog zijn. Wel gaat de temperatuur zakken. Het wordt dan 11 tot 14 graden.

Morgen

De woensdagochtend is nog zonnig, maar aan het begin van de middag komen vanuit het noordwesten wolkenvelden. Het zal wel droog blijven. De middagtemperatuur ligt woensdag rond 20 of 21 graden. De matige noordenwind krimpt naar het noordwesten, windkracht 3 of 4.

Later in de week

Donderdag is er af en toe zon en kan er een bui voorkomen. Vervolgens zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden en soms kan er een lichte bui vallen, het droge weer houdt wel de overhand. In de middag is het vrij koel met een middagtemperatuur van 19 of 20 graden.