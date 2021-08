Heiwerk voor enorme windturbines begint, maar 'die palen kunnen er ook uit', zeggen tegenstanders

"Ze geven hinder en geluidsoverlast", legt advocaat Peter de Lange van stichting Wind van Voren uit, die gespecialiseerd is in de juridische strijd tegen windmolenparken. Volgens hem brengen die windturbines mogelijk ook gezondheidsschade toe. "Er is daarmee een inbreuk op de mens, het milieu en de leefomgeving."

Met name de inwoners van Barendrecht vrezen voor de effecten van deze windmolens, benadrukt De Lange. Zo maakt hij zich zorgen om het 'onhoorbare geluid' van de 185-meter hoge torens. Ondanks dat het windpark van de Raad van State mag worden gebouwd, laten De Lange en de tegenstanders van de windmolens het hier niet bij zitten.

Masthoogte

De advocaat grijpt hierbij Europese wetgeving aan, die eind juni door een uitspraak van de Raad van State nieuwe invulling kreeg. "Je mag alleen vergunnen als er wetenschappelijke vooraf is vastgesteld dat die windturbines de gezondheid van de mens en haar leefomgeving niet schaden. Dat is een interessante discussie, want de toepassing van die normen hebben we nog niet gezien", zegt de advocaat.

Een aantal experts zegt volgens De Lange dat het afstand tot huizen tenminste tien keer de masthoogte moeten zijn. "Als je kijkt naar de Hoeksche Waard, dan zit je gauw op 1500 meter van de eerste windturbine tot de eerste woning. Dat betekent dat het windpark waarschijnlijk in de bestaande vorm niet gerealiseerd kan worden, omdat de eerste woningen op 700 meter van de locatie zitten", legt De Lange uit.

Voorlopig blijven de advocaat en stichting Wind van Voren zich verzetten tegen het windmolenpark langs de Oude Maas. "Als palen erin kunnen, dan kunnen die er ook uit", zegt De Lange.