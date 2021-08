Rogier Dorsman wil genieten op de Paralympische Spelen: 'Hopelijk neem ik een aantal medailles mee terug'

De Paralympische Spelen in Tokyo beginnen donderdag echt voor Rogier Dorsman uit Heerjansdam. Hij komt uit in de categorie voor blinden en verkeert in bloedvorm. "Het is een beleving op zich. Je bent met allerlei sporten en landen in één dorp. Dat is echt bizar", vertelt de zwemmer, die in Japan in een bubbel zit.

Een week geleden kwam Dorsman aan in Japan. De Heerjansdammer heeft in dat land nog steeds met strenge coronamaatregelen te maken: "We spreken binnen Team NL bijna geen andere sporters. Als je dat doet, dan is het netjes op afstand. Je draagt heel de dag een mondkapje. Als we gaan eten, dan vertrekken we als groep en steken we gezamenlijk de straat over. Ook eten we met dezelfde groep aan dezelfde tafel, zodat je niet in contact komt met andere mensen."

Zwart geverfde binnenkant

Dorsman komt op de Paralympische Spelen in actie op vijf afstanden: de 100 meter rugslag, 100 meter schoolslag, 100 meter vlinderslag, 200 meter wisselslag en 400 meter vrije slag. De Heerjansdammer zit in de S11-klasse, oftewel de blindenklasse.

"Ik zie nog wel iets. Alleen met dat wat ik zie, val ik met het percentage onder de blindenklasse." Het zwembrilletje van Dorsman is daarom aan de binnenkant zwart geverfd, zodat er geen licht doorheen komt en de wedstrijd op die manier zo eerlijk mogelijk verloopt. "Daardoor heb je geen voordeel dat je iets meer ziet", legt Dorsman uit.

Medailles in de handbagage

Over zijn verwachtingen laat Dorsman zich niet uit. Hij vindt het lastig om daar antwoord op te geven. "In het laatste anderhalf jaar hebben we bijna geen wedstrijden gehad. Ik geloof dat we slechts vier of vijf wedstrijden hebben gehad. Vergeleken met wat we normaal gesproken zwemmen, is dat aantal wedstrijden drie keer niks."

Dorsman gaat uit van eigen kracht. "Ik sta er goed voor. Dan gaan we wel zien hoe mooi het resultaat kan worden", zegt de zwemmer. Zo werd hij in 2019 twee keer wereldkampioen en twee keer tweede. "Ik heb veel kans op medailles, maar uiteindelijk wil ik gaan genieten en het beste uit mezelf halen. Als ik terugkijk, dan ben ik tevreden als ik het maximale eruit heb gehaald. Het zou mooi zijn als ik een aantal medailles in de handbagage mee terug kan nemen."