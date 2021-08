Sophia Kinderziekenhuis overstelpt met lieve reacties na verdwijning drol van Olli: 'We willen echt een nieuwe drol laten maken'

De drol van Olli is een brievenbus in de vorm van een drol, waarin alle kindpatiëntjes brieven, wensen, gedichten en tekeningen in kunnen achterlaten. "We hebben wel ongelofelijk veel lieve reacties gekregen, heel veel tips, mensen die meedenken. Ik wil iedereen bedanken. Dank, dank, dank voor alle lieve reacties. mensen willen ook geld inzamelen voor een nieuwe brievenbus. Het is hartverwarmend", zegt Annelies Blom van het Sophia Kinderziekenhuis.

Geen berg geld

Eén van de mogelijke scenario's is dat iemand dacht dat er een berg geld in zou zitten. Mensen doen er voor de grap wel eens een muntje in. "Maar dat de drol wordt regelmatig geleegd, dus veel zou het niet kunnen zijn. Degene die zich rijk rekent, komt van een koude kermis thuis."

Kinderen stoppen van alles in de drol, vertelt Blom. "Van 'ik hoop dat mijn zusje weer beter wordt' tot lieve berichtjes aan verpleegkundigen. Maandagmiddag kregen we een hele lieve tekening van een jongetje van 3 jaar, ook patiënt bij ons, die wilde Olli veel sterkte toewensen met een tekening. De kinderen leven heel erg mee met ons."

Nieuwe drol

"Ik houd altijd een sprankje hoop. Welke kant het op gaat, we moeten zorgen dat er een mooi eind komt, ook al maken we een nieuwe drol. De drol moet terug. Er hebben zich al veel bedrijven en particulieren gemeld die het zo sneu vinden en een actie op willen zetten. Dat is hartverwarmend, maar ik hoop dat de 'eerlijke vinder' hem gewoon weer terug brengt, je wordt hoe dan ook als een held onthaald."

Blom doet nog een laatste oproep: "Breng hem alsjeblieft terug, laat de kinderen niet in het ongewis."

Kinderziekenhuis overstelpt met lieve reacties na verdwijning drol van Olli: 'Er komt hoe dan ook een nieuwe drol'