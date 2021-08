Fer tekent bij het Turkse Alanyaspor, Feyenoord laat middenvelder transfervrij gaan

Mogelijk ontvangt Feyenoord op een later moment via bonusclausules alsnog een paar ton voor Fer, maar dat is eventueel pas na het seizoen. Door zijn vertrek traint de middenvelder dinsdag al niet meer mee bij Feyenoord. Hij reist woensdag ook niet met de Rotterdammers naar Zweden, voor de return tegen IF Elfsborg.

Ook verdediger Marcos Senesi ontbreekt dinsdag op de groepstraining bij Feyenoord. De Argentijn raakte afgelopen zondag in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles geblesseerd en traint binnen. Wouter Burger, die Senesi zondag verving en in de slotfase tegen Go Ahead ook niet verder kon, doet wel gewoon met de groep mee en lijkt fit voor de wedstrijd tegen Elfsborg donderdag.

Vaste waarde

Fer keerde twee jaar geleden terug bij Feyenoord, de club waar hij ooit doorbrak. Onder trainers Jaap Stam en Dick Advocaat was hij vaak een vaste waarde in de basis. Dit seizoen begon hij onder Arne Slot centraal in de verdediging, maar met de komst van Gernot Trauner verkaste Fer naar de bank. Op het middenveld verloor hij de concurrentiestrijd van onder anderen Guus Til, Jens Toornstra en kersverse aanwinst Fredrik Aursnes.

Zijn invalbeurt van een kwartier tegen Elfsborg, afgelopen donderdag in De Kuip, zijn (in ieder geval voorlopig) de laatste minuten van Fer in een Feyenoord-shirt.

Tijdens zijn eerste periode in Rotterdam speelde Fer al 104 officiële wedstrijden voor Feyenoord. In 2007 maakte hij zijn debuut, om vervolgens uit te groeien tot vaste waarde en aanvoerder in De Kuip. Na twee jaar FC Twente vertrok Fer in 2013 naar Engeland, waar hij speelde voor Norwich City, Queens Park Rangers en Swansea City. Fer speelde tot nu toe elf interlands, onder meer op het WK van 2014, waar hij scoorde tegen Chili.