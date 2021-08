Rotterdamse vrouw die regenboogvlag van Jan probeert te redden wordt bekogeld tijdens bluspoging

“De sfeer was zo intimiderend”, vertelt de Rotterdammer, die anoniem wil blijven. “Mijn vrouw, die ook helpt bij de Pride, dacht ‘schijt… kan me niet schelen’. Zij liep naar de vlag toe en goot de flesjes met water over de brandende vlag. Ze kreeg vervolgens ook van alles van omstanders over zich heen.”

De regenboogvlag van Jan had hij al eerder die zaterdag gezien. “De vlag zagen we schuin voor ons wapperen. Het was ook een prima sfeer. Opeens hoorden we een joelende gast voorbij komen. En voor ons zagen we niet langer een vlag wapperen. Dat was dus duidelijk. Eén van die gasten probeerde de vlag in een putje te stoppen. Een ander stak ‘m vervolgens in brand. Een ander ging er voor de foto op z’n hurken naast zitten. Toen stapte mijn vrouw naar voren.”

Hij is vol lof over zijn vrouw. De Rotterdammer denkt dat het misschien anders was gelopen als hijzelf had ingegrepen. “Een vrouw in een mooie zomerse jurk, daar stap je misschien niet zo snel op af. Als ik het had gedaan, was het misschien duwen en trekken geworden.”

'Sfeer was omgeslagen'

Het tweetal besloot ook niet langer op het Stadhuisplein te blijven. “We hadden het wel gehad. De sfeer was omgeslagen. Die gasten bleven filmen. Bij het verlaten van het plein zijn we naar politiemensen gestapt en hebben we ons verhaal verteld. Ze hebben ons ook begeleid tot aan de tram, voor het geval ze ons zouden volgen.”

De Rotterdammer en zijn vrouw zijn ook een paar dagen later nog verbijsterd over het voorval. “Dat dit in Rotterdam nog gebeurt…”

Hij is inmiddels in contact met Jan, die woensdag aangifte doet van de diefstal van zijn vlag. De Rotterdammer en zijn vrouw zullen die aangifte ook steunen met een verklaring.

Foto

Inmiddels heeft Rijnmond ook van iemand anders, anoniem, een foto van de smeulende regenboogvlag mogen ontvangen. Daarnaast ligt het deel van de stang van de parasol, waaraan de vlag door Jan was vastgebonden.

Regenboogvlag in de brand op Stadhuisplein | Foto: privé

“Ik ben blij dat dit gebeurt, dat mensen helpen”, zegt Jan. “De vele positieve reacties op mijn verhaal geven ook aan dat veel mensen wat is gebeurd onacceptabel vinden.”