Ooit een groot talent in de zaal, nu 'echt goed doorgebroken' in het zand: hoe Yorick de Groot definitief voor het beachvolleybal koos

Het zand is inmiddels zijn thuis, maar de volleybalcarrière van De Groot begon ooit in de zaal. Op zijn vijftiende maakte hij zijn debuut in het eerste van Sliedrecht Sport, waar hij uiteindelijk vier seizoenen speelde en promoveerde naar de eredivisie. Naast zijn carrière bij Sliedrecht Sport speelde hij in de zomers beachvolleybal. Maar dat bleek uiteindelijk fysiek niet meer te combineren.

Dus moest De Groot kiezen. "Ik heb een hele mooie tijd gehad bij Sliedrecht, maar uiteindelijk heb ik gekozen voor beachvolleybal. Omdat ik uiteindelijk denk dat mijn piek op het zand hoger ligt dan dat ie in de zaal zou liggen", vertelt hij. "Het tactische aspect in beachvolleybal vind ik heel erg mooi. Ik ben niet de allerlangste volleyballer (1,92 meter), maar ik ben altijd al goed geweest in het slimme en tactische gedeelte van het volleybal. Ik denk dat dat meer tot z'n recht komt in het beachvolleybal dan in het zaalvolleybal."

Tekst gaat verder onder de video.

Coming men

De Groot is nog altijd maar 21, woont in Den Haag en studeert fiscale economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Samen met Boermans wordt hij, naast de ervaren koppels Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen en Christiaan Varenhorst/Steven van de Velde, gezien als de coming men van het Nederlandse beachvolleybal.

Deze zomer wonnen De Groot en Boermans al het viersterrentoernooi van Gstaad ("een van de vetste toernooien van de wereld") en pakten ze zilver op het Europees Kampioenschap. "Deze zomer zijn we echt goed doorgebroken, dat geeft me een goed gevoel, dat mijn keuze voor beachvolleybal de goede is geweest", besluit De Groot.

Bekijk hieronder het hele interview met beachvolleyballer Yorick de Groot, waarin hij ook vertelt waarom hij niet naar de Olympische Spelen van Tokio kon.