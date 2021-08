Justitie: graffititekening Berghuis is groepsbelediging en aanzetten tot haat

De afbeelding werd gemaakt nadat bekend was geworden dat de aanvaller van Feyenoord de pikante overstap naar Ajax maakte. "Dat de overstap van vleugelaanvaller Steven Berghuis van Feyenoord naar Ajax felle reacties zou oproepen, kwam niet als een verrassing. Maar met het spuiten van een zeer beledigende graffititekening midden in een Rotterdamse woonwijk is volgens het OM een grens overschreden. Een opsporingsonderzoek is gestart en er worden getuigen gezocht", meldt justitie.

De oud-Feyenoorder stond op de inmiddels door de gemeente Rotterdam verwijderde muurschildering afgebeeld als slachtoffer van de holocaust. Hij werd afgebeeld in gestreepte kampkleding met een gele Jodenster op zijn borst. Ook droeg hij een keppeltje op zijn achterhoofd, had hij een grote neus en stond bij de tekening de tekst ‘Joden lopen altijd weg’ geschreven.

De antisemitische muurschildering van Steven Berghuis | Foto: Rijnmond

Het Openbaar Ministerie constateert dat de afbeelding "zorgde voor woede, maar vooral voor diepe verontwaardiging en verdriet bij nog levende slachtoffers van de holocaust en nabestaanden van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Jodenvervolging te maken kregen."

Justitie liet eerder weten dat zou worden onderzocht of met de tekening een grens was overschreden. Dat is nu dus vastgesteld.

Het Centrum informatie en documentatie Israël (CIDI) deed naar aanleiding van de tekening aangifte. "We zijn dan ook blij dat justitie alle middelen inzet om de daders op te sporen. Hier is overduidelijk sprake van antisemitisme", zegt een woordvoerder. "Dit is niet zomaar hooliganisme of voetbalcultuur. Hier moet een streep worden getrokken. Dat kan alleen maar via het strafrecht."

Gesprek met Feyenoord

De tekening had niet alleen impact op de Joodse gemeenschap. Ook supporters van Feyenoord lieten zich gelden. "Meerdere aanhangers hebben zich gemeld en hebben hun afschuw over het gebeuren uitgesproken", vervolgt de woordvoerder van het CIDI. De organisatie gaat ook in gesprek met de leiding van Feyenoord. "We hebben een open brief gestuurd aan de club. Die heeft gereageerd en ons uitgenodigd voor een gesprek. Een datum is er nog niet."