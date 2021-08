Katteneigenaren in Bloemhof staan voor een raadsel: 'Kerngezonde katten van de ene op de andere dag dood'

Tranen klinken in haar stem als Eveline vertelt over het drama. "Ik ben er kapot van." Buddha kreeg problemen op maandag 16 augustus. Het 4-jarige beestje ging kerngezond naar buiten en toen hij rond 23:30 uur thuis kwam opeens problemen. "Hij hield niet op met braken, toen eenmaal alles eruit was, spuugde hij gal." Even later was Buddha dood.

Het verdriet van Eveline en haar familie was groot. Ze begrepen er niets van. Er was nog een katje in huis. De pikzwarte Dizzy, ooit vernoemd naar Jules Deelder. Dizzy was net één geworden. Ze hielden hem een paar dagen binnen, maar uiteindelijk ging Dizzy toch weer de hort op. "Vrijdag waren we hem opeens ook kwijt. Ik wist eigenlijk al genoeg." Dizzy werd uiteindelijk onder het bed gevonden. Ook hij was overleden.

Eveline van Wanrooij met haar overleden kat Buddha | Foto: Eveline van Wanrooij

Dode ekster

De katten liepen veel buiten, in het gebied tussen de Oosterdamstraat en de Develstraat. Toen Eveline in de brandgang korte tijd later een dode ekster vond, trok ze aan de bel bij de gemeente. "Was er misschien met gif gestrooid?"

In de speciale Facebookgroep 'Van en voor bewoners van Bloemhof' dat een vrouw in de Meekrapstraat, een paar honderd meter verderop ook plots een doodzieke kat thuis had. En ook dit net acht jaar oude beestje overleefde het niet. Toeval of niet, daar meldt zich ook een buurtbewoner die plots een doodzieke hond in huis had. "Erg ziek, braken, bloed plassen, lusteloos. We dachten echt dit is het einde."

De hond overleeft het. Volgens Eveline heeft echter de dierenarts aan de Dordtsestraatweg te maken met een piek aan honden met dezelfde klachten. De dierenarts bevestigt dit. "We hadden in de periode van 12 tot 18 augustus wel veel honden met dit soort klachten. Maar ik kan niet zeggen of die allemaal in Bloemhof wonen." Twee andere dierenartsen laten desgevraagd weten dat ze niet kunnen zeggen of er sprake is van een piek.

Kater Freddie

Veel bewoners speculeren in de Facebookgroep over rattengif. Stan van de Wetering mist sinds 16 augustus zijn rood-witte kater Freddie. "Normaal gesproken gaat hij niet ver van huis en komt hij altijd binnen een paar uur weer terug", schrijft Stan die aan de Putsebocht woont. Dat is een paar honderd meter van de omgeving waar de katten van Eveline rondliepen. Theoretisch zou zijn kat die afstand kunnen overbruggen. "Maar er is ook met rattengif gestrooid bij mij in de tuin, omdat omwonenden daar allemaal afval hadden gestort waar de ratten op af kwamen."



Stan heeft al geflyerd in de buurt, toch is Freddie nog steeds niet terug. Hij wil niet direct van het ergste uitgaan, maar weet dat er op meer plaatsen in Bloemhof (afgesloten) bakken met rattengif zijn neergezet. De gemeente bevestigt dat bij Stan een 'plaagdierenbestrijder' langs is geweest. Een woordvoerder wijst er op dat de gemeente niet snel rattengif inzet. "Bij hem ging het om een binnentuin. Het was daar zwaar vervuild doordat bewoners er van alles dumpen. Omdat het om een afgesloten ruimte gaat, hebben we daar actie ondernomen." Volgens haar is er verder in Bloemhof niet met rattengif gewerkt. "Maar we krijgen veel meldingen over ratten uit de wijk. Daarom proberen we mensen er op te wijzen dat ze geen voedsel op straat moeten zetten. Maar sommige mensen ondernemen in het geval van ratten ook zelf actie."

Sectie in Universitair Dierenziekenhuis Utrecht

Is er een probleem, of gaat het om incidenten die toevallig samenkomen? Eveline en haar buren willen het graag weten. De Rotterdamse gaat er niet direct van uit dat er sprake is van opzet. "Bij mij wemelt het in de tuin van de slakken. Misschien hebben buren daar ook last van en met slakkengif gestrooid. Wel is het zo dat slakkengif knalblauw is en dat heb ik niet in het braaksel aangetroffen. En katten en honden kunnen ziek worden van het slijm van naaktslakken."

Eveline hoopt dat mensen in Bloemhof die haar verhaal herkennen, zich zullen melden. Ook wil ze dat de waarheid boven tafel komt. Ze gaat sectie laten verrichten op haar katten. "Dat kan alleen in de kliniek van de Universiteit Utrecht. En dat kost wel een paar honderd euro. Maar dat moet dan maar."