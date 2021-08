Adam wandelt met zijn handkar bijna 7000 kilometer.. voor wereldvrede

IJsselmonde. Beverwaard. Bolnes. Razende auto's over de snelweg. En dan veel groen. Dat is wat ik zie op het platform TikTok, maar ik denk dat ik grofweg wel weet waar de karavaan is. Er is nog een kleine kans dat ze het pontje nemen van Ridderkerk naar Kinderdijk. Maar als ik sporthal Drievliet in Ridderkerk-Zuid voorbij zie komen op de stream komt aan alle twijfel een einde. Het wordt de Brug over de Noord. Ik spring met mijn cameracollega in de auto om ze op te wachten aan Alblasserdamse zijde.



tekst gaat verder onder de foto

Een fragment uit de permanente stream op TikTok van Adam Mohammed | Foto: still TikTok



Naar de stream zat ik bepaald niet solo te kijken. Het kanaal 'Peacejournyfromuktomecca' heeft bijna een half miljoen volgers, miljoenen likes en permanent vele honderden mensen die meekijken op de reis van Wolverhampton in Engeland naar bedevaartsoord Mekka. Er worden heel veel vragen gesteld. Met stip op één: waar zijn jullie nu? En ook: waar doucht Adam (antwoord: bij mensen die dat aanbieden), of zijn wagen met spullen niet heel zwaar is (het antwoord is: ja). En slapen, hoe gaat dat? Welnu, hij blijkt een bedje te kunnen maken onderin zijn handkar.



Op de eindbestemming wacht de moskee Al-Masjid al-Haram, met de beroemde zwarte steen die gebedsrichting bepaalt tijdens het Islamitisch gebed. Adam Mohammed heeft er een klein jaar voor uitgetrokken om zijn pelgrimage te volbrengen. Onderweg zullen er ongetwijfeld heel veel, nu nog onvoorziene, uitdagingen zijn.



tekst gaat verder onder de foto van de Kaäba, het centrale heiligdom van de islam

De Al-Masjid al-Haram moskee | Foto: Door Muhammad Mahdi Karim



Maar nu zijn we nog lang niet in Mekka, we zijn in de Alblasserwaard. En ik zie een stipje op de Brug over de Noord dat steeds groter wordt. Een witte vredesvlag wappert. Ze passeren de top. Duwen wordt nu tegenhouden. Gezichten vol inspanning onder de zon. De kar weegt 500 kilo, begrijp ik later. Als ze hem niet met alle macht terugtrekken, dendert hij met honderd kilometer per uur de brug af. Het is een bonte, kleurrijke stoet met een wagen, formaat ijscokar, in het midden en in totaal ongeveer tien mensen voor en achter. En ze komen veilig beneden.



"Hello sir!", klinkt het even later als we elkaar ontmoeten. De ploeg is blij met het bezoek. "Yes, I'm doing fine", zegt de moderne pelgrim opgetogen. Een beetje moe is hij wel na een week wandelen, maar hij roemt de Nederlandse wegen en vooral de Nederlandse mensen. "Ik krijg heel veel steun, mensen duwen mijn wagen, bieden eten aan. Het is fantastisch om zoveel liefde te krijgen", vertelt Mohammed. "En de wegen zijn hier geweldig. Vlak en strak. Super!"



tekst gaat verder onder de video



Helpen is iets wat zijn 'volgelingen' graag doen. De 17-jarige Benyamine uit Rotterdam is die ochtend rustig naast de wagen gaan zitten wachten tot Mohammed wakker was. "He is my hero!", roept Mohammed als het ter sprake komt. De tiener duwt al de dag. "Ik heb nog nooit iemand gezien met zoveel wilskracht als meneer Mohammed", zegt hij daarover. "Wij duwen met twee man, maar hij doet het vaak helemaal alleen. Ongelooflijk. En ik heb nooit gehoord dat iemand helemaal naar Mekka is gelopen." Ook al verstaat hij het Nederlands niet, Mohammed Adam waardeert de woorden van Benyamine en geeft hem een flinke knuffel. "Thank you for what you do for me."



Ook Imran volgde de tocht online en wilde komen helpen. "Het mooie van dit verhaal is dat hij mensen unites, bij elkaar brengt. Of je nou Moslim bent of niet, Nederlander of Duitser, iedereen komt hem helpen om zijn doel te halen. Hij brengt ons bij elkaar." Ook Abdulahad uit Zwijndrecht kon zijn ogen niet geloven toen hij de videobeelden zag. "Ik ben meteen hierheen gekomen. Kijken of ik kon helpen duwen op de brug."



tekst gaat verder onder de foto

De Peace Journey is een komen en gaan van mensen met Adam Mohammed uit Wolverhampton als vast middelpunt | Foto: Rijnmond



Dat samenwerken is precies wat pelgrim Adam Mohammed hoopt te bereiken. "Ik wil de mensen graag dichterbij elkaar brengen. We zijn niet zo verschillend. Samen kunnen we één zijn." Als bewijs daarvan krijgt ook de verslaggever een flinke hug. En eerlijk is eerlijk: zoveel positiviteit werkt aanstekelijk. En de gedachte aan zo'n groot avontuur draagt ook bij aan een goede stemming. Het is heel bijzonder wat hier gebeurt en je vraagt je af: hoe ver gaat hij komen?



Ook een mooi detail: na een rustdag in Hardinxveld-Giessendam wil de karavaan het veer nemen naar Werkendam. Maar past dat wel over de loopplank? Vervoersmaatschappij Riveer ziet Adam graag komen en belooft: we gaan er alles aan doen om hem te vervoeren."



tekst gaat verder na de foto

Peace Journey from UK to Mecca | Foto: Rijnmond



Serieuze uitdagingen zijn er wel, erkent Mohammed. "Ik vrees de hitte. Straks moet ik door Turkije, Irak en Syrië. Dat zal heel zwaar worden." Ook is de wagen nog wel te duwen door het vlakke Nederlandse land met zijn asfalt, maar wat als hij straks over een rotsige bergpas moet? Daarover blijkt nagedacht. Er wordt op dit moment elektrische ondersteuning gebouwd. Denk aan de manier waarop een elektrische fiets werkt: altijd een beetje wind in de rug. Op het dak van de wagen liggen zonnepanelen. Er is dus stroom genoeg straks.



Dat de medemens hem te grazen neemt, daarvoor is Adam Mohammed niet bang. En dat is de kern van de hele tocht. Hij gelooft namelijk in het goede van de mens en wil dat laten zien. Bijna 7000 kilometer lang.